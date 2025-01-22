Kız kardeşinin okumasını istemedi: Okulu basıp 5 öğretmeni darbetmişti ! Cezası açıklandı!

Davaya müdahil olan Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Ceza Kanunu'nun 112, 116 ve 265'inci maddelerinde düzenlenen 'Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi', 'İş yeri dokunulmazlığının ihlali' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarının işlendiğini belirtti.