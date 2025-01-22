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Kız kardeşinin okumasını istemedi: Okulu basıp 5 öğretmeni darbetmişti ! Cezası açıklandı!
Kız kardeşinin okumasını istemedi: Okulu basıp 5 öğretmeni darbetmişti ! Cezası açıklandı!
Adana'da okumasını istemediği kız kardeşinin eğitim gördüğü ortaokulu basıp onu götürmeye çalışan, kendisine engel olmak isteyen 5 öğretmeni darbetti. Adana 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Berat Z.'nin cezası açıklandı.
Giriş Tarihi: 22.01.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:32