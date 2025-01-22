Trend Galeri Trend Yaşam Kız kardeşinin okumasını istemedi: Okulu basıp 5 öğretmeni darbetmişti ! Cezası açıklandı!

Kız kardeşinin okumasını istemedi: Okulu basıp 5 öğretmeni darbetmişti ! Cezası açıklandı!

Adana'da okumasını istemediği kız kardeşinin eğitim gördüğü ortaokulu basıp onu götürmeye çalışan, kendisine engel olmak isteyen 5 öğretmeni darbetti. Adana 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Berat Z.'nin cezası açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.01.2025 15:32 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:32
Kız kardeşinin okumasını istemedi: Okulu basıp 5 öğretmeni darbetmişti ! Cezası açıklandı!

Olay, 12 Ekim 2023'te Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki İsmail Sefa Özler Ortaokulu'nda meydana geldi. Berat Z., iddiaya göre, okumasını istemediği ortaokul öğrencisi kız kardeşini okuldan almak istedi. Okulu basıp, sınıftan kız kardeşini zorla çıkarmak isteyen Berat Z.'ye öğretmenler engel olmaya çalıştı.

Kız kardeşinin okumasını istemedi: Okulu basıp 5 öğretmeni darbetmişti ! Cezası açıklandı!

Berat Z., kendisine engel olmak isteyen 5 öğretmene saldırıp, yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şüpheli Berat Z.'yi gözaltına aldı.

Kız kardeşinin okumasını istemedi: Okulu basıp 5 öğretmeni darbetmişti ! Cezası açıklandı!

İfadesinde, kız kardeşinin okula gitmesini istemediğini, bu nedenle sınıfı bastığını söyleyen Berat Z., tutuklandı.

Kız kardeşinin okumasını istemedi: Okulu basıp 5 öğretmeni darbetmişti ! Cezası açıklandı!

Davaya müdahil olan Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Ceza Kanunu'nun 112, 116 ve 265'inci maddelerinde düzenlenen 'Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi', 'İş yeri dokunulmazlığının ihlali' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarının işlendiğini belirtti.

Kız kardeşinin okumasını istemedi: Okulu basıp 5 öğretmeni darbetmişti ! Cezası açıklandı!

Adana 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 20 Ocak'ta görülen karar duruşmasında Berat Z.'ye 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

SON DAKİKA SON DAKİKA