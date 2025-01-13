Kocasını ısırıp bıçaklamıştı! Ahlaksız teklif ve kumar borcu detayı şoke etti: "Bir kereden bir şey olmaz"

"KUMAR BORCU YÜZÜNDEN AHLAKSIZ TEKLİFLER GELDİ 'BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ' DEDİ"

Sabriye A. bardağı taşıran son damlanın kumar borcundan dolayı kendisini arayan bir erkeğin ahlaksız teklifte bulunması olduğunu belirterek, "Bu zamana gelene kadar çok fazla şey yaşadım. Bu olayı gerçekleştirmeden önce, kumar borçlarından kaynaklı hiç tanımadığım bir şahıs tarafından arandım. Bu borçların benim tarafımdan ödenebileceğini söyledi ve ahlaksız bir teklifte bulundu bana. Ben bunu duyunca kendimi çok kötü hissetim ve tepki verdim. Sonrasında eşim geldi ve bu durumu anlattım. Eşim sarhoştu ve gece 02.00 civarıydı, bana bunun çok normal olduğunu ve bir kereden bir şey olmayacağını, kumara da devam edeceğini söyledi.