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Kocasını ısırıp bıçaklamıştı! Ahlaksız teklif ve kumar borcu detayı şoke etti: "Bir kereden bir şey olmaz"
Kocasını ısırıp bıçaklamıştı! Ahlaksız teklif ve kumar borcu detayı şoke etti: "Bir kereden bir şey olmaz"
Adana'da dolmuş süren kocasını bıçaklayan kadın çocuğunu hala göremediği için gözyaşlarına boğulurken, eşinin kumar borcu olan erkeklerden ahlaksız teklif aldığını söyleyerek, "Eşime durumu anlattım bana 'bir kereden bir şey olmaz' yanıtını verdi" dedi. Ayrıca, kocanın genç kadını darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 13.01.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 12:21