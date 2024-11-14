Kolları kavuşturma şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! O kişiler adeta doğuştan lider…

Yapılan birçok araştırmada bireylerin yapmış olduğu hareketlerin kişilikleri ile ilgili bilgiler verdiğini gösteriyor. Bu hareketlerden biri de kollarınızı kavuşturma şeklinizdir. Kimi birey sağ kolunu sol kolunun üzerinden geçirerek kollarını kavuştururken kimi birey de bunun tam tersini yapabilir. Peki, kollarınızı kavuşturma şekliniz kişiliğiniz ile ilgili ne diyor? İşte detaylar…