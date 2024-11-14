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Kolları kavuşturma şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! O kişiler adeta doğuştan lider…

Yapılan birçok araştırmada bireylerin yapmış olduğu hareketlerin kişilikleri ile ilgili bilgiler verdiğini gösteriyor. Bu hareketlerden biri de kollarınızı kavuşturma şeklinizdir. Kimi birey sağ kolunu sol kolunun üzerinden geçirerek kollarını kavuştururken kimi birey de bunun tam tersini yapabilir. Peki, kollarınızı kavuşturma şekliniz kişiliğiniz ile ilgili ne diyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.11.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 08:57
Kolları kavuşturma şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! O kişiler adeta doğuştan lider…

Konu ile ilgili yapılan birçok araştırmada bilinçli ya da bilinçsiz yapılan hareketlerle kişilik analizi yapılabileceği ifade ediliyor. Bu hareketlerden bazılarına örnek olarak oturma, yürüme, kalem tutma hatta kollarınızı kavuşturma verilebilir.

Kolları kavuşturma şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! O kişiler adeta doğuştan lider…

SOL KOL SAĞ KOLUN ÜZERİNDE

Sol kolunuzu sağ kolunuzun üzerinde olacak şekilde kollar kavuşturuyorsanız duygusal zekanın bir göstergesidir.

Kolları kavuşturma şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! O kişiler adeta doğuştan lider…

Bu kavuşturma şekli, kişinin sağ beyninin daha baskın olduğunu işaret eder. Kişiler son derece yaratıcıdır ve duygularına güvenirler.

Kolları kavuşturma şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! O kişiler adeta doğuştan lider…

Mantıkları kararlarını etkilese de genel olarak duygularını dinlemeyi tercih ederler.

Kolları kavuşturma şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! O kişiler adeta doğuştan lider…

Bu kişiler oldukça duygusal olup stres altındayken zorlanabilirler.

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