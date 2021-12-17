Trend Galeri Trend Yaşam Komşuda felaket! Uykularında yakalandılar

Komşuda felaket! Uykularında yakalandılar

Irak Erbil'de dün gece devam eden şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Felaket sonucunda aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi. Ölen vatandaşımızın kimliği henüz bilinmiyor.

Giriş Tarihi: 17.12.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 15:23
Komşuda felaket! Uykularında yakalandılar

Irak'ın Erbil kentinde yaşanan sel felaketinde aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti. Erbil Valisi Omid Hoşnav, yerel basına yaptığı açıklamada, dün gece itibarıyla şiddetli yağışlardan dolayı vilayet sınırlarındaki birçok mahalle ve bölgede su taşkınları ve sel meydana geldiğini söyledi.

Komşuda felaket! Uykularında yakalandılar

Vatandaşların uykudayken evlerinin su altında kaldığını, bu yüzden can kaybının yüksek olduğunu belirten Vali Hoşnav, şu an durumun kontrol altına alındığını kaydetti.

Komşuda felaket! Uykularında yakalandılar

Erbil Kaymakamı Nebez Abdülmecid de basına yaptığı açıklamada, sel felaketinde 1'i Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Komşuda felaket! Uykularında yakalandılar

Abdülmecid, hayatını kaybeden Türk vatandaşının kimlik bilgilerine ilişkin ise detay vermedi.

Komşuda felaket! Uykularında yakalandılar

Selden en çok etkilenen Erbil'in Kuştepe Beldesi Müdürü Star Ağa Ömer ise 100 ev ve 60 dükkanın tamamen su altında kaldığı, 200 aracın da kullanılmaz hale geldiği bilgisini verdi.

SON DAKİKA SON DAKİKA