Komşusunun aracını taramıştı! İfadesi şoke etti: "Eşim beni arayıp hamile olduğunu söyleyince..."
Bursa'da, kavgalı olduğu komşusu 63 yaşındaki Halaattin B.'nin kullandığı kamyonetin arkasından 7-8 el ateş eden 22 yaşındaki Ali Ü. 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada suçlamaları reddetti. Ali Ü., "Olay günü eşim beni telefon ile arayıp, 'Ali gözümüz aydın. Bir çocuğumuz olacak' deyince çok sevindim. O heyecanla kurusıkı tabancamla havaya ateş ettim" diyen tutuklu sanık, ilk duruşmada tahliye edildi.
Giriş Tarihi: 15.12.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 11:30