Komşusunun aracını taramıştı! İfadesi şoke etti: "Eşim beni arayıp hamile olduğunu söyleyince..."

Eşinin hamile olduğunu öğrenince, mutluluktan havaya ateş ettiğini öne süren Ali Ü., "Olaydan 2 ay önce, mahallemizde oturan Halaattin B. ile aracını hızlı sürdüğü için tartıştık ama şikayetçi olmadık. Olay günü eşim beni telefonla arayıp, 'Ali gözümüz aydın. Bir çocuğumuz olacak' deyince çok sevindim. O heyecanla, kurusıkı tabancamla havaya ateş ettim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kendilerine ateş etmedim. Ben panik atak ilacı kullanıyorum. O yüzden bu tarz bir olay yaşanmış olabilir" dedi.