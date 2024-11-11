Trend Galeri Trend Yaşam

Kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde, A.A.Y.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Takla atan araçta, 19 yaşındaki Şaban Ocaklı hayatını kaybetti. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın şiddeti güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.11.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 10:05
Kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı!

Alanya'da bir kişinin yaşamını kaybettiği kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Sugözü Mahallesi Zamanoğlu Caddesi D-400 kara yolunda meydana geldi.

Kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı!

Gazipaşa yönünden Antalya yönüne giden A.A.Y. yönetimindeki 07 NRJ 12 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp, takla attıktan sonra metrelerce sürüklendi.

Alanya'da feci kaza! Otomobil palmiye ağacına çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı | Video

Kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı!

Sürücünün yanında bulunan Şaban Ocaklı çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırlayıp yola savruldu. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı!

Sağlık görevlileri, Şaban Ocaklı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan sürücü A.A.Y. ile yanındaki F.U. ve T.U. ise ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan F.U. ve T.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şaban Ocaklı'nın cenazesi ise Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırılırken, kazaya karışan otomobil çekiciyle olay yerinden alındı.

Kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı!

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin refüje çarptığı ve Şaban Ocaklı'nın yola fırladığı anlar yer aldı. Takla atan otomobilin kaldırımda park halindeki başka otomobile hafifçe çarptıktan sonra durduğu görüntülere yansıdı.

SON DAKİKA SON DAKİKA