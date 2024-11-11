Kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı!

Sağlık görevlileri, Şaban Ocaklı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan sürücü A.A.Y. ile yanındaki F.U. ve T.U. ise ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan F.U. ve T.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şaban Ocaklı'nın cenazesi ise Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırılırken, kazaya karışan otomobil çekiciyle olay yerinden alındı.