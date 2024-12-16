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Konya'da akılalmaz olay: Kardeşi 16 milyon TL ile kaçtı: Kabak abisinin başında patladı!

Konya'da 5 ay önce yaşanan silahlı saldırının ardından yurtdışı mafyası çıktı. Avrupa'da faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticareti yapan çetenin yöneticisi N.A'nın talimatı üzerine lüks araçla kente gelen şüphelilerin, iddiaya göre örgüt yöneticisinden aldığı paralarla ortadan kaybolan E.Ç'nin kardeşi M.Ç.'yi evinde silahla vurdukları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 16.12.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 08:30
Konya’da akılalmaz olay: Kardeşi 16 milyon TL ile kaçtı: Kabak abisinin başında patladı!

KARDEŞİN PARALARLA KAÇTI, SEN ÖDEYECEKSİN!

Olay, geçtiğimiz Temmuz ayında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. Gece evinin kapısı çalan M.Ç. (39), kapıyı açar açmaz başında motosiklet kaskı bulunan saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Bacağından vurulan M.Ç., hastanede tedavi altına alındı. M.Ç. ifadesinde kardeşi E.Ç'nin yıllardır Avrupa'da yaşadığını, onun iş yaptığı kişiler tarafından aranıp, tehdit edildiğini belirterek, "Kardeşime ulaşamadıklarını, onlardan 400 bin Euro alıp (16 milyon lira) kaçtığını, o parayı benim ödememi istediler. Ancak ben ödeyemeyeceğimi söyleyince beni tehdit etmeye başladılar. En sonunda evime gelip vurdular beni" dedi.

Konya’da akılalmaz olay: Kardeşi 16 milyon TL ile kaçtı: Kabak abisinin başında patladı!

DİYARBAKIR'DAN GELİP VURDULAR

M.Ç'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yapılan çalışmalar sonucu M.Ç. ve ailesini yurtdışında yaşayan, yasadışı bahis ve narkotik suçlarına karışan örgüt yöneticisi N.A'nın tehdit ettiğini belirledi. N.A'nın Türkiye'de iş yaptığı kişilere işi verdiği, aileden para almalarını istediği, vermedikleri taktirde silahlı saldırı gerçekleştirmeleri talimatını verdiği tespit edildi.

Konya’da akılalmaz olay: Kardeşi 16 milyon TL ile kaçtı: Kabak abisinin başında patladı!

Şüphelilerden A.K'nin Diyarbakır'da yaşayan tetikçiyi yabancı plakalı 40 milyon değerindeki lüks otomobille Konya'ya getirdiği eylemin ardından tekrar Diyarbakır'a gittikleri belirlendi.

Konya’da akılalmaz olay: Kardeşi 16 milyon TL ile kaçtı: Kabak abisinin başında patladı!

Konya ve Aksaray'da yapılan operasyonda tetikçi Y.B., onu kente getiren A.K. ile irtibatlı oldukları Ş.N. ve F.N. gözaltına alındı. Kolundan geçirdiği operasyon nedeniyle hastanede yatan A.K'nin evine yapılan baskından haberinin olması üzerine hastaneden kaçmaya çalıştığı ancak hastaneye gelen ekiplerce aracında gözaltına alındığı belirtildi.

Konya’da akılalmaz olay: Kardeşi 16 milyon TL ile kaçtı: Kabak abisinin başında patladı!

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan kask ile tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi.

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