Konya’da akılalmaz olay: Kardeşi milyonlar ile kaçtı: Kabak abisinin başında patladı!

KARDEŞİN PARALARLA KAÇTI, SEN ÖDEYECEKSİN!



Olay, geçtiğimiz Temmuz ayında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. Gece evinin kapısı çalan M.Ç. (39), kapıyı açar açmaz başında motosiklet kaskı bulunan saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Bacağından vurulan M.Ç., hastanede tedavi altına alındı. M.Ç. ifadesinde kardeşi E.Ç'nin yıllardır Avrupa'da yaşadığını, onun iş yaptığı kişiler tarafından aranıp, tehdit edildiğini belirterek, "Kardeşime ulaşamadıklarını, onlardan 400 bin Euro alıp (16 milyon lira) kaçtığını, o parayı benim ödememi istediler. Ancak ben ödeyemeyeceğimi söyleyince beni tehdit etmeye başladılar. En sonunda evime gelip vurdular beni" dedi.

