Konya'da akılalmaz olay: Kardeşi milyonlar ile kaçtı: Kabak abisinin başında patladı!
Konya'da 5 ay önce yaşanan silahlı saldırının ardından yurtdışı mafyası çıktı. Avrupa'da faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticareti yapan çetenin yöneticisi N.A'nın talimatı üzerine lüks araçla kente gelen şüphelilerin, iddiaya göre örgüt yöneticisinden aldığı paralarla ortadan kaybolan E.Ç'nin kardeşi M.Ç.'yi evinde silahla vurdukları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Giriş Tarihi: 15.12.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 09:50