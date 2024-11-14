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Konya’da korkunç manzara: 2 kişi feci şekilde can verdi!

Konya'da kontrolden çıkan kamyon karşı şeride geçerek başka bir kamyonla çarpıştı. Kazada 2 sürücü hayatını kaybetti...

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 14.11.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:35
Konya’da korkunç manzara: 2 kişi feci şekilde can verdi!

Feci kaza öğle saatlerinde Konya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde yaşandı. Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan 42 ASH 729 plakalı süt kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 42 GSB 36 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Konya’da korkunç manzara: 2 kişi feci şekilde can verdi!

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kazada iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Konya’da korkunç manzara: 2 kişi feci şekilde can verdi!

Kaza sonrası Konya istikameti tamamen trafik akışına kapandı.

Konya’da korkunç manzara: 2 kişi feci şekilde can verdi!

Olay yerinde yapılan inceleme sonrası kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi morga kaldırıldı.

Konya’da korkunç manzara: 2 kişi feci şekilde can verdi!

Yapılan çalışma sonrası kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar kontrollü olarak açılacağı öğrenildi...

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