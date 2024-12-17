Trend Galeri Trend Yaşam Konya’da taksicilik yapan üniversite öğrencisi Eren’i katletmişlerdi: 4 kişi tutuklandı!

Konya’da taksicilik yapan üniversite öğrencisi Eren’i katletmişlerdi: 4 kişi tutuklandı!

Konya'da harçlığını çıkarmak için taksiye çıkan üniversite öğrencisi Eren Peker trafikte tartıştığı şahıslar tarafından önü kesilip kadın müşterisinin önünde defalarca kez bıçaklanmıştı. Hayatını kaybeden talihsiz gencin davasında 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.