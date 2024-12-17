Trend Galeri Trend Yaşam Konya’da taksicilik yapan üniversite öğrencisi Eren’i katletmişlerdi: 4 kişi tutuklandı!

Konya’da taksicilik yapan üniversite öğrencisi Eren’i katletmişlerdi: 4 kişi tutuklandı!

Konya'da harçlığını çıkarmak için taksiye çıkan üniversite öğrencisi Eren Peker trafikte tartıştığı şahıslar tarafından önü kesilip kadın müşterisinin önünde defalarca kez bıçaklanmıştı. Hayatını kaybeden talihsiz gencin davasında 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2024 17:57 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:57
Konya’da taksicilik yapan üniversite öğrencisi Eren’i katletmişlerdi: 4 kişi tutuklandı!

Korkunç olay, geçtiğimiz pazar gecesi saat 01.30 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesinde meydana geldi.

Konya’da taksicilik yapan üniversite öğrencisi Eren’i katletmişlerdi: 4 kişi tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre, bir taksi durağında çalışan Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Eren Peker'in, trafikte tartıştığı şahıslar tarafından önü kesildi.

Konya’da taksicilik yapan üniversite öğrencisi Eren’i katletmişlerdi: 4 kişi tutuklandı!

Şüphelilerden Muzaffer T., Eren Peker'i çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

Konya’da taksicilik yapan üniversite öğrencisi Eren’i katletmişlerdi: 4 kişi tutuklandı!

Peker, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Konya’da taksicilik yapan üniversite öğrencisi Eren’i katletmişlerdi: 4 kişi tutuklandı!

SUÇ MAKİNESİ ÇIKMIŞTI

Olaydan sonra polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla zanlılar 27 yaşındaki Muzaffer T., 34 yaşındaki Muammer B., 36 yaşındaki Dilek K. ve 19 yaşındaki Mikail K. yakalandı.

SON DAKİKA SON DAKİKA