Korku evi! "Hayaletler benimle konuştu"

Sosyal medyada girdiği gizemli evleri kanalında paylaşan bir YouTuber Liverpool'da girdiği hayaletli bir evin görüntülerini hesabına yükledi.

Söz konusu ev Woolton Hall diye bilinen bir bölgede. 1704 yılında inşa edilen ev zaten çevre halkı tarafından 'hayaletli' olarak nitelendiriliyor.

Özel bir izinle eve girdiğini belirten YouTuber, evdeki yağlı bölgeleri ve soyulmuş duvar kağıtlarını gösterdi.

Ancak asıl korkutucu olan 34 yıllık evde dolaşan adamın duyduğu sesler. Youtuber, hayaletin kendisine "Kendini bana göster" dediğini iddia etti. Videoyu, izleyen pek çok kişi de söz konusu hayalet sesini duyduğunu iddia etti. Korku evi! "Evdeki hayaletler benimle konuştu" | Video