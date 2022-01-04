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Korku evi! "Hayaletler benimle konuştu"

İngiltere'de bir 'hayaletli' eve giren YouTuber, korkunç odaların görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Evin kesinlikle hayaletli olduğunu iddia eden adam, evdeki hayaletlerin kendisiyle konuştuğunu ve bir şeyler sorduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 04.01.2022 15:58 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 16:24
Korku evi! Hayaletler benimle konuştu

Sosyal medyada girdiği gizemli evleri kanalında paylaşan bir YouTuber Liverpool'da girdiği hayaletli bir evin görüntülerini hesabına yükledi.

Korku evi! Hayaletler benimle konuştu

Söz konusu ev Woolton Hall diye bilinen bir bölgede. 1704 yılında inşa edilen ev zaten çevre halkı tarafından 'hayaletli' olarak nitelendiriliyor.

Korku evi! Hayaletler benimle konuştu

Özel bir izinle eve girdiğini belirten YouTuber, evdeki yağlı bölgeleri ve soyulmuş duvar kağıtlarını gösterdi.

Korku evi! Hayaletler benimle konuştu

Ancak asıl korkutucu olan 34 yıllık evde dolaşan adamın duyduğu sesler. Youtuber, hayaletin kendisine "Kendini bana göster" dediğini iddia etti. Videoyu, izleyen pek çok kişi de söz konusu hayalet sesini duyduğunu iddia etti.

Korku evi! "Evdeki hayaletler benimle konuştu" | Video

Korku evi! Hayaletler benimle konuştu

Bir süre sonra ise videoda bir gölge görüldü. Youtuber, gölgeyi gördüğü sırada 'konsodilasyon' kelimesinin kulağında çınladığını ifade etti.

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