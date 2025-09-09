KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2025: KPSS 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla nereye atanırım, hangi kuruma girerim?

KPSS A GRUBU PUANI İLE ATAMA YAPILAN YERLER

Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atama yapılır.



Bu sınavla; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı gibi kadrolarda çalışma şansı oluyor.