Trend Galeri Trend Yaşam KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2025: KPSS 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla nereye atanırım, hangi kuruma girerim?

KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2025: KPSS 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla nereye atanırım, hangi kuruma girerim?

KPSS atama ve taban puanları 2025 araştırılıyor. A Grubu Genel Yetenek – Genel Kültür oturumlarının tamamlanmasının ardından, kamuda görev almak isteyen binlerce aday gözünü sonuçlara çevirdi. Sınav soru ve cevaplarının yayınlanmasıyla birlikte, katılımcılar kendi puan hesaplamalarını yapmaya başladı. Memuriyete atanabilmek için adayların en az 60 puan alması gerekiyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ve takvimle birlikte resmi süreç başlayacak. Peki, KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puan ile nereye atanırım?

Giriş Tarihi: 09.09.2025 22:35
KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2025: KPSS 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla nereye atanırım, hangi kuruma girerim?

KPSS taban puanları 2025, kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen adayların gündeminde yer alıyor. Tercih süreci başlamadan önce, adaylar puan durumlarını inceleyerek kadro listelerini oluşturmak için araştırmalarını sürdürüyor. İşte 2025 KPSS atama puanlarına dair detaylar...

KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2025: KPSS 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla nereye atanırım, hangi kuruma girerim?

KPSS ATAMA PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 KPSS A Grubu sınavı 7 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Adayların atanabilmesi için çoğunlukla 70 ve üzeri puan alması gerekiyor. Ancak atama puanları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin kısa süre içinde kılavuzu paylaşması bekleniyor. Sınavdan alınan puan, sonuçların ilan edilmesinin ardından 2 yıl boyunca geçerli sayılıyor.

GEÇEN YILIN ATAMA PUANLARI

KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2025: KPSS 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla nereye atanırım, hangi kuruma girerim?

KPSS A GRUBU PUAN TÜRLERİ

Sınav kapsamında personel alımı yapacak kurum ve kuruluşların ilgilendikleri puan türleri şöyle: KPSSP39, KPSSP40, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47, KPSSP48.

KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2025: KPSS 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla nereye atanırım, hangi kuruma girerim?

KPSS A GRUBU PUANI İLE ATAMA YAPILAN YERLER

Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atama yapılır.

Bu sınavla; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı gibi kadrolarda çalışma şansı oluyor.

KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2025: KPSS 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla nereye atanırım, hangi kuruma girerim?

2025 KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ

ÖSYM, 2025 KPSS Lisans sonuçlarını 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açacak. Adaylar, TC kimlik numaraları ve ÖSYM aday işlemleri sistemi şifreleriyle sonuç ekranına giriş yaparak sınavdan aldıkları puanları öğrenebilecek.