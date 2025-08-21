Trend Galeri Trend Yaşam KPSS lise ve ön lisans sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile KPSS ortaöğretim, ön lisans tarihleri araştırılıyor!

KPSS Lisans oturumları yaklaşırken, adayların gündeminde Ortaöğretim ve Ön Lisans sınavları var. Kamuda görev almak isteyen lise ve ön lisans mezunları, başvuru tarihleri ile sınav günlerini merak ediyor. Geçmiş yıllarda ön lisans sınavı çift yıllarda yapılmış, 2024'te gerçekleştirilmişti. Bu nedenle 2025'te ortaöğretim sınavının yapılması bekleniyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı sınav ve başvuru takvimiyle tarihler netlik kazanacak.Peki, 2025 KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans sınavı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak?