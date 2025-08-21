Trend Galeri Trend Yaşam KPSS lise ve ön lisans sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile KPSS ortaöğretim, ön lisans tarihleri araştırılıyor!

KPSS Lisans oturumları yaklaşırken, adayların gündeminde Ortaöğretim ve Ön Lisans sınavları var. Kamuda görev almak isteyen lise ve ön lisans mezunları, başvuru tarihleri ile sınav günlerini merak ediyor. Geçmiş yıllarda ön lisans sınavı çift yıllarda yapılmış, 2024'te gerçekleştirilmişti. Bu nedenle 2025'te ortaöğretim sınavının yapılması bekleniyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı sınav ve başvuru takvimiyle tarihler netlik kazanacak.Peki, 2025 KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans sınavı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak?

Giriş Tarihi: 21.08.2025 16:27 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:27
Peki, KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavı ne zaman,bu sene var mı?

LİSE VE ÖNLİSANS KPSS NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim ve ön lisans oturumları iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Geçen yıl yapılan bu sınavlar, bu yıl uygulanmayacak. Bir sonraki sınav ise 2026 ÖSYM takviminde yer alan tarihlerde yapılacak.

KPSS SINAV TAKVİMİ 2025

  • KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde.
  • KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde.
  • KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak
2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

