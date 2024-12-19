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KPSS MERKEZİ ATAMA KILAVUZU AÇIKLANDI! ÖSYM ile KPSS 2024/2 tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

KPSS merkezi atama tercihlerinin başladığına dair ÖSYM duyurusu geldi. KPSS 2024/2 tercih başvuru kılavuzu ve tarihleri kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyenler tarafından takip ediliyor. KPSS-2024/2 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri için tercihler ÖSYM takvimi doğrultusunda alınacak. P1,P2,P3,P93,P94 puanıyla A ve B grubu kadrolara tercih yapılacak. Peki KPSS merkezi atamaları ne zaman,KPSS 2024/2 yerleştirme tercihleri nasıl ve nereden yapılacak?

Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:27
KPSS MERKEZİ ATAMA KILAVUZU AÇIKLANDI! ÖSYM ile KPSS 2024/2 tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

KPSS 2024/2 merkezi atamaları için bekleyiş sürüyor. Bazı kurum ve kuruluşlardaki boş kadrolara gerçekleştirilecek olan tercihler için ÖSYM tarafından kılavuzun ilan edilmesi bekleniyor. KPSS A ve B puan türüyle gerçekleştirelecek atamalar için kontenjanlar ve branş dağımları adayların gündeminde. Peki, KPSS 2024/2 terchleri ne zaman, merkezi atama kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS MERKEZİ ATAMA KILAVUZU AÇIKLANDI! ÖSYM ile KPSS 2024/2 tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!
ÖSYM KPSS 2024/2 tercihleri için kılavuz henüz açıklanmadı. Adaylar merkezi atama başvuru sürecinde tercih listelerini yayınlanacak kılavuz doğrultusunda hazırlayacak.Kılavuz ÖSYM tarafından yayınlandı.

MERKEZİ ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS MERKEZİ ATAMA KILAVUZU AÇIKLANDI! ÖSYM ile KPSS 2024/2 tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

MERKEZİ ATAMALAR BAŞLADI!

KPSS 2024/2 merkezi atama başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için başvurular 19-26 Aralık tarihleri aralığında kabul edilecek.

2024 KPSS merkezi atama tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak.

KPSS MERKEZİ ATAMA KILAVUZU AÇIKLANDI! ÖSYM ile KPSS 2024/2 tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

KPSS ATAMA BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
2024 KPSS merkezi yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak.

KPSS MERKEZİ ATAMA KILAVUZU AÇIKLANDI! ÖSYM ile KPSS 2024/2 tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

KPSS PUAN ŞARTI VE GEÇERLİLİK YILI NEDİR?
2024-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.
Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
Bu yönde Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

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