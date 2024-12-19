KPSS MERKEZİ ATAMA KILAVUZU AÇIKLANDI! ÖSYM ile KPSS 2024/2 tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

MERKEZİ ATAMALAR BAŞLADI!

KPSS 2024/2 merkezi atama başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için başvurular 19-26 Aralık tarihleri aralığında kabul edilecek.

2024 KPSS merkezi atama tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak.