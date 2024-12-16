KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024 | Merkezi atamalar ne zaman, KPSS 2024/2 yerleştirme tercih kılavuzu açıklandı mı?

Kamuda memur olarak görev almak isteyen vatandaşlar KPSS merkezi atama takvimini sorgulamaya başladı: KPSS 2024/2 tercih başvuru kılavuzu kamu kurum ve kuruluşların memur olarak yer almak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Kılavuz doğrultusunda bazı kurumlardaki kadro ve pozisyonlara 2. yerleştirme yapılacak. Adaylar merkezi atama puanlarını da göz önünde bulundurarak tercih listelerini hazırlayacak. Peki KPSS merkezi atamaları ne zaman,KPSS 2024/2 yerleştirme tercihleri nasıl ve nereden yapılacak?