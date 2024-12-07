KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024: KPSS Ortaöğretim 55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma girilir?

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI SORGULANIYOR!

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.

Her kurum ve atamaya göre puanlar değişiyor. Son yapılan alıma göre atama puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ