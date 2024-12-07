KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024: KPSS Ortaöğretim 55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma girilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim oturum sonuçlarının belli olmasından sonra tercih işlemleri için gözler KPSS Ortaöğretim taban puanları 2024 detaylarına çevrildi. ÖSYM AİS ekranından tercih işlemlerinin başlatılması ile birlikte yayınlanan kılavuz ve takvim dikkate alınarak işlemler gerçekleştirilecek. Henüz işlemler başlamamışken kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen memur adayları kurumları ve branşları araştırarak muhtemel listelerini hazırlıyor. Peki, KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma girilir, memur olunur?