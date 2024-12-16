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KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH EKRANI: 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu, sınava katılan ve kamuya memur olarak atanmak isteyen adayların gündeminde. Sınavdan aldıkları puanları öğrenen adaylar kendi kariyer yolculuklarında bir sonraki adımı atmak için tercih yapma sürecini bekliyorlar. ÖSYM tarafından açıklanan KPSS ortaöğretim tercih tarihleri ve kontenjan bilgileri, adayların tercih yapabilmesi için önemli bir rehber oluşturuyor. Peki; 2024 ÖSYM tercih kılavuzu ile KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak, tercih ekranı açıldı mı?

Giriş Tarihi: 16.12.2024 21:19 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 21:19
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH EKRANI: 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri ve tercih süreci adayların gündemindeki yerini aldı. 5 Ekim 2024 tarihinde sonuçları açıklanan KPSS Ortaöğretim sınavı sonrası adaylar, kamuya yerleşebilmek için tercihlerini yapmaya hazırlanıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim tercih ekranı açıldı mı? 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak ve tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH EKRANI: 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS ortaöğretim ve ön lisans tercihleri için kılavuzu henüz yayımlanmadı.

ÖSYM tarafından tarihler açıklandığında haberimizde güncel bilgiler yer alacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH EKRANI: 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri de henüz netleşmedi. KPSS Ortaöğretim tercih takviminin ÖSYM tarafından paylaşılacak kılavuzun ardından netlik kazanması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH EKRANI: 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS ortaöğretim mezunlarının tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH EKRANI: 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUR?

KPSS puanı, 2 yıl boyunca geçerli olmaktadır. 2024 yılında sınava giren adaylar, puanlarını bu süre zarfında kullanabilirler. Ancak, öğretmen adayları için KPSS puanının geçerlilik süresi 1 yıldır.

Yeni sınav yapılmaması durumunda, mevcut puanlar bir sonraki sınav sonuçları açıklanana kadar geçerliliğini korur. Bu süre boyunca adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının açtığı kadrolara başvuru yapabilirler.

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