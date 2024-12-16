KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH EKRANI: 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu, sınava katılan ve kamuya memur olarak atanmak isteyen adayların gündeminde. Sınavdan aldıkları puanları öğrenen adaylar kendi kariyer yolculuklarında bir sonraki adımı atmak için tercih yapma sürecini bekliyorlar. ÖSYM tarafından açıklanan KPSS ortaöğretim tercih tarihleri ve kontenjan bilgileri, adayların tercih yapabilmesi için önemli bir rehber oluşturuyor. Peki; 2024 ÖSYM tercih kılavuzu ile KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak, tercih ekranı açıldı mı?