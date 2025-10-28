Kral Kaybederse 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile takip ediliyor!
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan ve Star TV'nin dizisi Kral Kaybederse, her Salı akşamı Kenan Baran'ın narsist dünyasındaki sarsıntıları ekrana taşıyor. 24. bölümüyle izleyiciyi büyük bir zaman sıçramasına götüren dizinin hayranları, yeni bölümde Kenan'ın (Halit Ergenç) Fadi (Merve Dizdar) ve Handan (Aslıhan Gürbüz) arasında yapacağı seçimin sonuçlarını merak ediyor. Kral Kaybederse 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni bölümden beklenenler ve son gelişmeler.
Giriş Tarihi: 28.10.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 23:19