Trend Galeri Trend Yaşam Kral Kaybederse 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile takip ediliyor!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan ve Star TV'nin dizisi Kral Kaybederse, her Salı akşamı Kenan Baran'ın narsist dünyasındaki sarsıntıları ekrana taşıyor. 24. bölümüyle izleyiciyi büyük bir zaman sıçramasına götüren dizinin hayranları, yeni bölümde Kenan'ın (Halit Ergenç) Fadi (Merve Dizdar) ve Handan (Aslıhan Gürbüz) arasında yapacağı seçimin sonuçlarını merak ediyor. Kral Kaybederse 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni bölümden beklenenler ve son gelişmeler.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 23:17 Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 23:19
Star TV'nin dizisi Kral Kaybederse, yayınlanan son bölümüyle Fadi ve Kenan'ın ilişkisini geri dönülmez bir noktaya taşıdı. Aradan geçen on senenin ardından Fadi'nin sabrı tükenmiş, Kenan'dan ya evliliğini bitirmesini ya da kendisinden vazgeçmesini istemişti. Kenan'ın her zamanki manipülatif tavırlarıyla durumu idare etmeye çalışması, ikisi için de büyük bir kırılma noktasının habercisi oldu. Şimdi tüm gözler, Kral Kaybederse 25. bölüm fragmanında!

KRAL KAYBEDERSE 24. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümüne yayın sonrası aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/kral-kaybederse

KRAL KAYBEDERSE 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV ile takip edilen Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜM ÖZETİ

Kral'ın en zor gününde yanında olduktan sonra, yıllardır hayalini kurduğu ana kavuşan Fadi; o geceyi milat kabul eder ve aradan tam on sene geçer.

Fadi ile Kenan arasındaki, yıllardır süren gizli ilişki artık bir kırılma noktasına gelmiştir. Sabrının sonuna gelen Fadi, Kral'dan bir seçim yapmasını ister. Ondan ya evliliğini bitirmesini ya da kendisinden vazgeçmesini isteyince, yıllardır "sabret" diyen Kral, manipülatif tavırlarıyla durumu idare eder.

Handan'la konuştuğunu ve boşanmayı kabul ettiğini söyleyerek Fadi'ye yeniden umut verir. Yıllardır beklediği mutluluğa sonunda kavuştuğunu sanan Fadi, bu süreçte kardeşlerinin uyarılarına kulak asmaz. Fakat diğer tarafta, Fadi'ye verdiği tüm sözleri unutarak iş dünyasındaki zaferlerinin keyfini süren Kenan, araya giren kişilerin de etkisiyle Fadi'yi ihmal eder.

Fadi'nin kurduğu "yeni başlangıç" hayali ile Kenan'ın iki hayat arasında kurduğu tehlikeli denge giderek bozulur ve sonunda ikisini de geri dönülmez bir yola sürükleyecek büyük bir dönüm noktasına doğru ilerlerler.