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Kraliçe'nin ünlü broşunun sırrı ortaya çıktı

Kraliçe Elizabeth, her yıl yaptığı geleneksel Noel konuşmasında, bu defa farklı bir uygulamaya imza attı. Konuşmadan yayınlanan fotoğrafta, tüm ailenin olduğu fotoğrafların yerinde yalnızca Kraliçe'nin bu yıl içinde ölen eşi Prens Philip'le fotoğrafı olduğu görüldü. Kraliçe'nin her daim taktığı broşun sırrı da böylece ortaya çıkmış oldu.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 15:26 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 15:26
Kraliçe’nin ünlü broşunun sırrı ortaya çıktı

Kraliçe, vefat eden kocası Prens Philip için Noel'e özel bir konuşma yapacak. Konuşmasında Prens Philip'in fotoğrafının da başucunda olduğu görüldü.

Kraliçe’nin ünlü broşunun sırrı ortaya çıktı

Geleneksel olarak kraliçe'nin her yıl yaptığı Noel konuşmasında, normalde tüm ailenin fotoğrafları masanın üstünde olur. Ancak bu yıl yalnızca Prens'in fotoğrafı masada bulunacak.

Kraliçe’nin ünlü broşunun sırrı ortaya çıktı

Konuşmanın gündeme gelmesiyle, Kraliçe'nin aslında sürekli olarak kocasının anısını üstünde taşıdığı ortaya çıktı. Kraliçe'nin her yerde taktığı broşu ona babası Majesteleri Albert'in düğünden bir gün önce taktığı öğrenildi.

Kraliçe’nin ünlü broşunun sırrı ortaya çıktı

Balayı broşu platin, safir ve pırlantadan yapıldı. Kraliçe ilk defa 1947'de broşla poz verdi.

Kraliçe’nin ünlü broşunun sırrı ortaya çıktı

Ayrıca Kraliçe ve Prens Philip, 60. yıldönümlerinde, aynı pozu tekrar vermişlerdi.

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