Kraliçe’nin ünlü broşunun sırrı ortaya çıktı

Kraliçe, vefat eden kocası Prens Philip için Noel'e özel bir konuşma yapacak. Konuşmasında Prens Philip'in fotoğrafının da başucunda olduğu görüldü.

Geleneksel olarak kraliçe'nin her yıl yaptığı Noel konuşmasında, normalde tüm ailenin fotoğrafları masanın üstünde olur. Ancak bu yıl yalnızca Prens'in fotoğrafı masada bulunacak.

Konuşmanın gündeme gelmesiyle, Kraliçe'nin aslında sürekli olarak kocasının anısını üstünde taşıdığı ortaya çıktı. Kraliçe'nin her yerde taktığı broşu ona babası Majesteleri Albert'in düğünden bir gün önce taktığı öğrenildi.

Balayı broşu platin, safir ve pırlantadan yapıldı. Kraliçe ilk defa 1947'de broşla poz verdi.