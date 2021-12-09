Kritik deprem uyarısı geldi! Uzun süredir kıpırdamayan o fay alarm mı veriyor?

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Onur Köse, tedirgin edici açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Van Gölü kıyısında yaşanan depremlerin meydana geldiği fayın kritik bir bölge olduğunu vurgulayan uzman isim "Bu fay uzun süredir kıpırdamıyordu. Fayın tekrar aktivite kazanması, bizleri tedirgin ediyor çünkü bu fayın yıkıcı etkisi büyük olabilir" sözleri ile bölgeye deprem uyarısı yaptı.
Van'da geçtiğimiz hafta meydana gelen depremlerin ardından uzman isimden de flaş açıklama geldi. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Onur Köse, 100 kilometrenin altındaki fay segmentlerinde depremlerin bu kadar sıklaşmasının, kendilerini de tedirgin ettiğini belirtti.
Van Gölü içinde meydana gelen peş peşe depremler; Adilcevaz'ın hemen batısındaki Bahçedere beldesinden başlayarak Van şehir merkezi üzerinden ve Kurubaş Boğazı'ndan geçip, Hoşap'a (Güzelsu) kadar uzanan ve 115 kilometre boyunca uzanan bir fay hattı üzerinde gerçekleşiyor.
Dr. Köse, yaptığı açıklamada
Bölgede yaşayanların her zaman hazırlıklı olması gerektiğine vurgu yapan Öğretim Üyesi Köse, Van ve çevresinde deprem üretme kabiliyetinde çok sayıda fay bulunduğunu söyledi.
"Bu fay aslında uzun süredir tedirginlik verici bir şekilde kıpırdamıyordu. Bu nedenle 3.5 ile 3.6 büyüklüğündeki depremlerin oluştuğu fay, genellikle bilinmediğinden daha önce de kendini pek hissettirmemişti. Deprem merkez üstlerinin konumları ve meydana gelen sarsıntıların doğrultuları itibarıyla biz söz konusu depremlerin Kurubaş fayı üzerinde meydana geldiğini düşünüyoruz. Sağ yönlü doğrultu atımlı bir faydır. Van Gölü içinde ve Van kent merkezi yakınında 115 kilometre civarındaki devamlılığı üzerinde morfolojik belirginliğini en yüksek düzeyde ifade eden bir faydır. Olasılıkla 1646-1648 yıllarıyla ilişkilendirilen yıkıcı büyük depremin kökeninde de bu fay yatmaktadır. Bu depremin merkez üssü tam olarak bilinmemekle birlikte, bilimsel çalışmalarda Gürpınar ile Hoşap arasındaki bölgede meydana geldiği öngörülmektedir." Şeklindeki ifadeleriyle bu bölgeden tedirginlik duyduğunu belirtti.
'BİZLERİ TEDİRGİN EDİYOR'
"Erzincan'dan İran'a kadar Türkiye'nin büyük bir kısmında o günkü Osmanlı coğrafyasında önemli derecede hissedilmiş ve büyük yıkım meydana getirmiştir" diyen Köse, açıklamasına şu sözlerle devam etti: