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Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı! Akademisyen muhteşem bir ev yaptı

Mimari becerisi yüksek insanlar yaptıkları kimi işlerle hayran bırakıyor. İşte o isimlerden biri. Modern ve geleneksel yöntemleri birleştirdi. Hayranlık uyandıran bir ev inşa etti. Ürdünlü akademisyen tarafından yapılan bu ev sosyal medya üzernden de büyük ilgi gördü. Hamed Yusuf Nazzal'ın uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra doğduğu kent El-Mefrak'a dönerek doğayla uyumlu malzemelerden geleneksel mimariye uygun şekilde yaptığı ev hem görsel hem de yapı yöntemi açısından büyük ilgi görüyor. Evin yapım aşamaları da görüntülendi....

Giriş Tarihi: 17.05.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 10:59
Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı! Akademisyen muhteşem bir ev yaptı

Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı! Akademisyen muhteşem bir ev yaptı

Şaşkına çeviren görüntüler! Ürdünlü akademisyen Hamed Yusuf Nazzal'ın uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra doğduğu kent El-Mefrak'a dönerek doğayla uyumlu malzemelerden geleneksel mimariye uygun şekilde yaptığı ev hem görsel hem de yapı yöntemi açısından büyük ilgi görüyor.

Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı! Akademisyen muhteşem bir ev yaptı

Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı! Akademisyen muhteşem bir ev yaptı

ABD'DE 11 YIL ÖĞRETMENLİK YAPTI

Nazzal, 1998'de İskoçya'nın Glasgow Üniversitesinde İngiliz edebiyatı alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve ABD'de 11 yıl öğretmenlik yaptı.

Bir ABD dergisinde medya sorumlusu ve yazı işleri müdürü olarak da görev yapan Nazzal'ın, yayınlanmış 200'e yakın makalesi ve melez edebiyat konusunda birçok yayını bulunuyor.

Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı! Akademisyen muhteşem bir ev yaptı

Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı! Akademisyen muhteşem bir ev yaptı

2016'DA ÜLKESİNE DÖNDÜ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 5 yıl tercümanlık yaptıktan sonra 2016'da ülkesine dönen Nazzal, kendisine akademik hayatından tamamen farklı bir yol çizdi.

Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı! Akademisyen muhteşem bir ev yaptı

Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı! Akademisyen muhteşem bir ev yaptı

EVİN YAPIMINDA ÇAMUR, ARPA SAMANI, KÜL VE KEÇİ KILI KULLANDI

Nazzal'ın çamur ve samandan yaptığı ev, bugünlerde "eskinin modern yorumunu" görmek isteyenlerin ilgiyle ziyaret ettiği bir yer haline geldi.

Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı! Akademisyen muhteşem bir ev yaptı

Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı! Akademisyen muhteşem bir ev yaptı

Ürdünlü akademisyen, 2009'da Mefrak'ın El-Fudeyn bölgesinde 35 bin dinara satın aldığı 750 metrekarelik arsada yapımına başladığı evin iskeletini 2 yılda tamamladı.

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