Trend Galeri Trend Yaşam Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı! Akademisyen muhteşem bir ev yaptı

Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı! Akademisyen muhteşem bir ev yaptı

Mimari becerisi yüksek insanlar yaptıkları kimi işlerle hayran bırakıyor. İşte o isimlerden biri. Modern ve geleneksel yöntemleri birleştirdi. Hayranlık uyandıran bir ev inşa etti. Ürdünlü akademisyen tarafından yapılan bu ev sosyal medya üzernden de büyük ilgi gördü. Hamed Yusuf Nazzal'ın uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra doğduğu kent El-Mefrak'a dönerek doğayla uyumlu malzemelerden geleneksel mimariye uygun şekilde yaptığı ev hem görsel hem de yapı yöntemi açısından büyük ilgi görüyor. Evin yapım aşamaları da görüntülendi....

Giriş Tarihi: 17.05.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 10:59