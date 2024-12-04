KURULUŞ OSMAN 174. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

Sofia, Halime ile ilgili Osman Bey'e nasıl bir tuzak kuracaktır? Söğüt Pazarı'na kadar giden Poena, öz ablası olduğunu bilmeden Fatma'nın kanını mı akıtacaktır?

Lucas, Sofia ve Karesi'nin iş birliğinin farkına varan Osman Bey, beylerinden birinin de hain olduğunu anlamıştır.

Şüphelendiği üç isim vardır; Gencer, Begüm yahut Bayhan! Osman Bey üçünü de yakın takibe alır.