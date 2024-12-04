Trend Galeri Trend Yaşam KURULUŞ OSMAN 174. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN 174. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

Kuruluş Osman 174. bölüm fragmanı son bölümün ardından izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisinin başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Her hafta Çarşamba günleri ekrana gelen dizinin bu haftaki bölümünde Sofia'nın Bala ve Osman'ın kızını öldü gösterip onlara düşman olarak yetiştirmesi damga vurdu. Bundan sonra Bala'nın evladına kavuşup kavuşamayacağı merakla bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte tüm detaylar

Giriş Tarihi: 04.12.2024 23:41 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 23:41
KURULUŞ OSMAN 174. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

Kuruluş Osman 174. bölüm fragmanı ATV ekranlarında sorgulanmaya başladı. Her çarşamba günü milyonları ekrana kilitleyen tarihi dizinin bu haftaki bölümüne Begüm Hatun'un yaşadıkları ve Halime damgasını vurdu yeni bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

KURULUŞ OSMAN 174. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN 174. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisine dair tüm fragmanları aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 174. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN 173. BÖLÜM İZLE

4 Aralık 2024 tarihli dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 174. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

172. Bölümün finali Sofia'nın kılıcı Bala Hatun'un boynuna dayadığı sahne ile biterken 'Kuruluş Osman 'izleyicileri Bala Hatun'un akıbetini merak ediyor.

Bala Hatun şehit mi düşüyor? Osman Bey, Bala Hatunlara saldırıp onlara büyük bir acı yaşatan herkesten hesap sormaya hazırlanıyor.

Sofia, Osman Bey'in ailesini teker teker yok etmeye ant içmiştir. Osman Bey'in kızı Halime'yi yıllar evvel kaçıran Sofia, o'nu Osman Bey ve ailesine düşman olarak büyütmüştür.

KURULUŞ OSMAN 174. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

Sofia, Halime ile ilgili Osman Bey'e nasıl bir tuzak kuracaktır? Söğüt Pazarı'na kadar giden Poena, öz ablası olduğunu bilmeden Fatma'nın kanını mı akıtacaktır?

Lucas, Sofia ve Karesi'nin iş birliğinin farkına varan Osman Bey, beylerinden birinin de hain olduğunu anlamıştır.

Şüphelendiği üç isim vardır; Gencer, Begüm yahut Bayhan! Osman Bey üçünü de yakın takibe alır.

SON DAKİKA SON DAKİKA