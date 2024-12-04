KURULUŞ OSMAN 174. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

Kuruluş Osman 174. bölüm fragmanı son bölümün ardından izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisinin başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Her hafta Çarşamba günleri ekrana gelen dizinin bu haftaki bölümünde Sofia'nın Bala ve Osman'ın kızını öldü gösterip onlara düşman olarak yetiştirmesi damga vurdu. Bundan sonra Bala'nın evladına kavuşup kavuşamayacağı merakla bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte tüm detaylar