Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u çıldırtan olay! Kapı kapı dolaşıp el yazısı topluyorlar

Kuzey Kore'de Kim Jong Un'a hakaret eden duvar yazısı ülkeyi karıştırdı. Polis güvenlik kameralarını inceleyip yerel halkı sorgularken görevlendirilen onlarca memur da kapı kapı dolaşıp el yazısı örnekleri topluyor.
YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ
Kuzey Koreli yetkililer, Kim Jong Un'a küfür edilen grafiti ortaya çıktıktan sonra Pyongyang'daki binlerce sakinden el yazısı örnekleri topluyor.
DUVARDAKİ YAZI
Ortalığı karıştıran duvar yazısı 22 Aralık'ta Pyongchon bölgesindeki bir apartmanın duvarlarında görüldü.
DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA
Söz konusu yazısının iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin başkentte üst düzey toplantıları yapılırken ortaya çıkması gerilime tuz biber oldu.
Duvardaki yazı görüldüğü anda yerel yetkililer tarafından temizlendi ve polis failin izini sürmek için çalışıyor.