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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u çıldırtan olay! Kapı kapı dolaşıp el yazısı topluyorlar

Dünyanın en merak edilen ülkesi olan Kuzey Kore'den çok konuşulacak haberler gelmeye devam ediyor. Dün yaptığı hipersonik füze denemesi ile dikkatleri üzerine çeken Kuzey Kore'de bir duvar yazısı ülkeyi karıştırdı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkındaki duvar yazısı nedeniyle polis ev ev dolaşıp el yazısı topluyor...

Giriş Tarihi: 06.01.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 09:24
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u çıldırtan olay! Kapı kapı dolaşıp el yazısı topluyorlar

Kuzey Kore'de Kim Jong Un'a hakaret eden duvar yazısı ülkeyi karıştırdı. Polis güvenlik kameralarını inceleyip yerel halkı sorgularken görevlendirilen onlarca memur da kapı kapı dolaşıp el yazısı örnekleri topluyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u çıldırtan olay! Kapı kapı dolaşıp el yazısı topluyorlar

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Kuzey Koreli yetkililer, Kim Jong Un'a küfür edilen grafiti ortaya çıktıktan sonra Pyongyang'daki binlerce sakinden el yazısı örnekleri topluyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u çıldırtan olay! Kapı kapı dolaşıp el yazısı topluyorlar

DUVARDAKİ YAZI

Ortalığı karıştıran duvar yazısı 22 Aralık'ta Pyongchon bölgesindeki bir apartmanın duvarlarında görüldü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u çıldırtan olay! Kapı kapı dolaşıp el yazısı topluyorlar

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Söz konusu yazısının iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin başkentte üst düzey toplantıları yapılırken ortaya çıkması gerilime tuz biber oldu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u çıldırtan olay! Kapı kapı dolaşıp el yazısı topluyorlar

Duvardaki yazı görüldüğü anda yerel yetkililer tarafından temizlendi ve polis failin izini sürmek için çalışıyor.

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