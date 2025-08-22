Trend
KYK YURT ve BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?
Üniversite hayali kuran gençlerin merak ettiği konuların başında KYK yurt ve burs başvuruları geliyor. Özellikle eğitim hayatına başka şehirlerde devam edecek öğrenciler, barınma ve ekonomik destek imkânlarından yararlanabilmek için başvuru takvimini araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile birlikte hem KYK yurt hem de burs başvuru tarihlerinin netlik kazanacak. Peki, KYK başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, tarihler belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 22.08.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 09:06