KYK YURT ve BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?

Üniversite hayali kuran gençlerin merak ettiği konuların başında KYK yurt ve burs başvuruları geliyor. Özellikle eğitim hayatına başka şehirlerde devam edecek öğrenciler, barınma ve ekonomik destek imkânlarından yararlanabilmek için başvuru takvimini araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile birlikte hem KYK yurt hem de burs başvuru tarihlerinin netlik kazanacak. Peki, KYK başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, tarihler belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 22.08.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 09:06
Üniversite hayatına adım atacak öğrenciler, barınma ve maddi destek imkanları için KYK yurt ve burs başvurularını yakından takip ediyor. Yeni eğitim yılı için farklı şehirlerde öğrenim görecek adaylar, güvenli ve uygun koşullarda konaklama sağlayan KYK yurtlarını tercih ediyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? 2025-2026 eğitim dönemi için başvuru takvimi açıklandı mı? İşte detaylar...

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite adaylarının merakla beklediği KYK yurt başvurularının, YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından alınması öngörülüyor. Önceki yıllardaki takvim incelendiğinde, başvuruların genellikle ağustos ayının son haftasında başladığı görülüyor.

BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, her yıl üniversitelerin açılış dönemine denk gelecek şekilde ekim – kasım aylarında alınmaktadır. Öğrenciler, başvuru işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden kolayca gerçekleştirebilmektedir.

NEREDEN VE NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirileceği için öğrencilerin, sistemde yer alan okul ve bölüm bilgilerini dikkatle incelemeleri önem taşıyor. Eksik ya da hatalı bilgilerle yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecek. Ayrıca e-Devlet şifresi bulunmayan adayların, en yakın PTT şubesinden şifre edinmeleri veya alternatif giriş yöntemlerini tercih etmeleri gerekiyor.

