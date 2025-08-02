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LGS 2025 TERCİH SONUÇLARI GERİ SAYIM: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak, nereden sorgulanır?

14 Temmuz'da başlayan LGS tercih süreci, 24 Temmuz itibarıyla sona erdi. Tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayan öğrenciler ve veliler, şimdi gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. LGS tercih sonuçlarının kısa süre içinde ilan edilmesi beklenirken, sonuçlar açıklandığında adaylar T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle meb.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecek. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte LGS tercih sonuçlarıyla ilgili merak edilen detaylar ve açıklanması beklenen tarih…

Giriş Tarihi: 02.08.2025 19:43 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 19:43
LGS 2025 TERCİH SONUÇLARI GERİ SAYIM: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak, nereden sorgulanır?

LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Yerleştirme sonuçlarına göre istediği okula giremeyen adaylar için 1. nakil başvuruları 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

LGS 2025 TERCİH SONUÇLARI GERİ SAYIM: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak, nereden sorgulanır?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklanacak. Öğrenciler, tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile sorgulayabilecek.

LGS 2025 TERCİH SONUÇLARI GERİ SAYIM: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak, nereden sorgulanır?

NAKİL TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, boş kontenjanlar için 1. nakil tercih başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler bu süreçte yeniden tercih yapabilecek.

LGS 2025 TERCİH SONUÇLARI GERİ SAYIM: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak, nereden sorgulanır?

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan tercihlerin yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü erişime açılacak. Öğrenciler, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile www.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.