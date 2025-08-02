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LGS 2025 TERCİH SONUÇLARI GERİ SAYIM: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak, nereden sorgulanır?

14 Temmuz'da başlayan LGS tercih süreci, 24 Temmuz itibarıyla sona erdi. Tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayan öğrenciler ve veliler, şimdi gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. LGS tercih sonuçlarının kısa süre içinde ilan edilmesi beklenirken, sonuçlar açıklandığında adaylar T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle meb.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecek. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte LGS tercih sonuçlarıyla ilgili merak edilen detaylar ve açıklanması beklenen tarih…