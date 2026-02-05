Trend Galeri Trend Yaşam LGS TARİHİ 2026 | MEB takvimi paylaştı! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 LGS sınav tarihi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı merkezi sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Peki, 2026 LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 05.02.2026 16:35