Lille - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille maçında Arda Güler oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi maç heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid'in fransa temcilcisi Lille ile yapacağı maçın ayrıntıları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İspanyol devinde ise gözler milli oyuncu Arda Güler'e çevrildi. Bu sezon takımına henüz gol veya assist katkısı yapmayan milli oyuncunun Lille maçında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 2024 Lille Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, Arda Güler sahada yer alacak mı?