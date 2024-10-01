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Lille - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille maçında Arda Güler oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi maç heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid'in fransa temcilcisi Lille ile yapacağı maçın ayrıntıları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İspanyol devinde ise gözler milli oyuncu Arda Güler'e çevrildi. Bu sezon takımına henüz gol veya assist katkısı yapmayan milli oyuncunun Lille maçında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 2024 Lille Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, Arda Güler sahada yer alacak mı?

Giriş Tarihi: 01.10.2024 16:58 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 16:58
Lille - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille maçında Arda Güler oynayacak mı?

Lille Real Madrid maçı ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Ancelotti'nin öğrencileri bu sezon ligde ezeli rakibi Barcelona'nın 3 puan gerisinde bulunuyor. 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan İspanyol devi Real Madrid, Avrupa'da oynayacağı Lille karşılaşmasında galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İşte, Lille Real Madrid maçının ayrıntılar ile ilişkin detaylar haberin devamında….

Lille - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille maçında Arda Güler oynayacak mı?

LİLLE – REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta mücadelesinde Lille - Real Madrid maçı 2 Ekim 2024 Çarşamba günü 22:00'da başlayacak.

Lille - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille maçında Arda Güler oynayacak mı?

LİLLE – REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
İtalyan Maurizio Mariani'nin hakem düdüğüyle başlayacağı mücadele tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lille - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille maçında Arda Güler oynayacak mı?

LİLLE MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Ancelotti'nin Milli oyuncu Arda Güler'in Lille maçında ilk 11'de yer vereceği düşünülüyor.

Lille - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille maçında Arda Güler oynayacak mı?
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