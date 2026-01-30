Trend
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte? İşte 2026 LGS takvimi
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenecek 2026 LGS için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı merkezi sınav öncesinde gözler Milli Eğitim Bakanlığı takvimine çevrildi. LGS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak soruları gündemdeki yerini koruyor.
Giriş Tarihi: 30.01.2026 00:34