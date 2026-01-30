Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte? İşte 2026 LGS takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre düzenlenecek 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için araştırmalar hızlandı. Ortaokuldan liseye geçecek öğrenciler, LGS'nin hangi tarihte yapılacağını ve başvuruların ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. MEB takvimiyle birlikte sınav süreci adım adım netleşiyor.