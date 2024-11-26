Trend Galeri Trend Yaşam Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte sadece pasaportunuzla gidebileceğiniz o ülkeler

Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte sadece pasaportunuzla gidebileceğiniz o ülkeler

Yurtdışı seyahat planı yapan Türk vatandaşları, vize süreciyle uğraşmamak için yalnızca pasaportla gidilebilen ülkeleri tercih ediyor. Peki hangi ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor. İşte güncel haliyle, yalnızca kimlik ya da pasaportunuzla gidebileceğiniz o ülkeler...