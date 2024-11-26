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Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte sadece pasaportunuzla gidebileceğiniz o ülkeler
Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte sadece pasaportunuzla gidebileceğiniz o ülkeler
Yurtdışı seyahat planı yapan Türk vatandaşları, vize süreciyle uğraşmamak için yalnızca pasaportla gidilebilen ülkeleri tercih ediyor. Peki hangi ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor. İşte güncel haliyle, yalnızca kimlik ya da pasaportunuzla gidebileceğiniz o ülkeler...
Giriş Tarihi: 26.11.2024 08:56