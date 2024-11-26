Trend Galeri Trend Yaşam Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte sadece pasaportunuzla gidebileceğiniz o ülkeler

Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte sadece pasaportunuzla gidebileceğiniz o ülkeler

Yurtdışı seyahat planı yapan Türk vatandaşları, vize süreciyle uğraşmamak için yalnızca pasaportla gidilebilen ülkeleri tercih ediyor. Peki hangi ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor. İşte güncel haliyle, yalnızca kimlik ya da pasaportunuzla gidebileceğiniz o ülkeler...

Giriş Tarihi: 26.11.2024 08:56
Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte sadece pasaportunuzla gidebileceğiniz o ülkeler

Vizesiz seyahat imkanı sunan ülkelerin listesi, 2025 yılı itibarıyla güncelleniyor. Yeni dönemlerle birlikte, pasaportunuzu alıp kolayca seyahat edebileceğiniz ülke sayısı artıyor. İşte, vizesiz gidilebilecek rotalar!

Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte sadece pasaportunuzla gidebileceğiniz o ülkeler

BU ÜLKELERE VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLİRSİNİZ...

2025 vizesiz gidilecek ülkeler listesi! Kış tatili için yurtdışı planı yapan vatandaşlar, 'vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi' araştırması yapıyor. İşte Türk vatandaşlarının vizesiz yalnızca pasaportla, kapıda vize uygulaması ve kimlikle gidebileceği ülkeler listesi…

Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte sadece pasaportunuzla gidebileceğiniz o ülkeler

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte sadece pasaportunuzla gidebileceğiniz o ülkeler

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte sadece pasaportunuzla gidebileceğiniz o ülkeler

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

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