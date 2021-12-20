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Makyaj sanatçısının öncesi ve sonrası fotoğrafları şaşırttı

İngiltere'de ünlü bir maktaj sanatçısı photoshoplu ve photoshopsuz hallerini paylaşarak insanların ne kadar değişebildiğini gözler önüne serdi. Kadınlara seslenen sanatçı, "Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Kendinizi sevin" dedi. İşte makyaj sanatçısının oynanmış ve doğal fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 20.12.2021 15:02 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 15:02
Makyaj sanatçısının öncesi ve sonrası fotoğrafları şaşırttı

Makyaj sanatçısı Holly Cockerill, bir kişinin görünüşünü ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebileceğini vurgulamak için fotoraflarının düzenli ve düzensiz halini Instagram hesabında paylaştı.

Makyaj sanatçısının öncesi ve sonrası fotoğrafları şaşırttı

Görüntülerin bir çoğunda Holly, ilk fotoğrafta normal görünürken diğerinde saçı, yüzü ve vücudu tanınmaz bir hale geliyor.

Makyaj sanatçısının öncesi ve sonrası fotoğrafları şaşırttı

Hesabından paylaşımda bulunan kadın, "Yaptığıma ben bile şaşırıyorum. Bu kadar değişeceğine inanamazdım. Bunu yapmak zorundaymışsınzı gibi düşünmeyin, yapmayın! Kızlar size sesleniyorum, bunu yapmak zorunda değilsiniz. Kendinizi sevin" dedi.

İşte o çok konuşulan fotoğraflar...

Makyaj sanatçısının öncesi ve sonrası fotoğrafları şaşırttı
Makyaj sanatçısının öncesi ve sonrası fotoğrafları şaşırttı
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