Makyaj sanatçısının öncesi ve sonrası fotoğrafları şaşırttı

Makyaj sanatçısı Holly Cockerill, bir kişinin görünüşünü ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebileceğini vurgulamak için fotoraflarının düzenli ve düzensiz halini Instagram hesabında paylaştı.

Görüntülerin bir çoğunda Holly, ilk fotoğrafta normal görünürken diğerinde saçı, yüzü ve vücudu tanınmaz bir hale geliyor.