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Market rafında şok görüntü: Yiyecek yerine bakın ne çıktı!

Skandal olay Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana geldi. Jandarma ekiplerince uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda marketteki raftan yiyecek yerine kaçak alkol çıkması dikkat çekti.

İHA
Giriş Tarihi: 05.12.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 15:42
Market rafında şok görüntü: Yiyecek yerine bakın ne çıktı!

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucuya ve kaçakçılığa geçit vermiyor. Bu çerçevede Pamukova ilçesinde yapılan operasyonda S.U. (35) ve Ö.F.Ü. (23) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Market rafında şok görüntü: Yiyecek yerine bakın ne çıktı!

Ekiplerin yaptığı operasyonda market rafından yiyecek yerine alkol çıkması dikkat çekti.

Market rafında şok görüntü: Yiyecek yerine bakın ne çıktı!

Şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 11 bin 200 adet sarılmış sigara, 213 adet nargile tütünü, 110 adet elektronik sigara, 82 paket sigara sarma kağıdı, 121 gram skunk bitkisi, 22 gram kubar esrar, 1.04 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 14 litre kaçak alkol, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İfadeleri alınan şahıslar daha sonrasında serbest bırakıldı.

Market rafında şok görüntü: Yiyecek yerine bakın ne çıktı!
Market rafında şok görüntü: Yiyecek yerine bakın ne çıktı!
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