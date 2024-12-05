Market rafında şok görüntü: Yiyecek yerine bakın ne çıktı!

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucuya ve kaçakçılığa geçit vermiyor. Bu çerçevede Pamukova ilçesinde yapılan operasyonda S.U. (35) ve Ö.F.Ü. (23) isimli şahıslar gözaltına alındı.