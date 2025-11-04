Trend Galeri Trend Yaşam MARKETTE İNDİRİMLER BAŞLADI🔥 6 Kasım A101 aktüel kataloğu: Katı meyve sıkacağı, halı yıkama makinesi, cep telefonu...

A101 aktüel yeni hafta kataloğu yayımlandı! 6 Kasım A101 indirimleri ile sepetler dolup taşacak. Katı meyve sıkacağı, çaycı, saç kurutma makinesi, ısıtıcı fan, halı yıkama makinesi, kablolu dik süpürge, akıllı tartı müthiş fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sunumluk tepsi, rende, yorgan, yastık, perde, organizer, havlu askısı, tabure, cep telefonu, hoparlör, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabında da dev kampanya dikkat çekiyor. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 6 Kasım A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi.

Giriş Tarihi: 04.11.2025 22:00
6 Kasım Perşembe günü başlayacak A101 indirimleriyle dolu yeni hafta kataloğu yayımlandı. A101 markette sunumluk tepsi, rende, yorgan, yastık, perde, organizer, havlu askısı, tabure, cep telefonu, hoparlör, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı gibi çok çeşitli ürünlerde indirimler sunuyor. Ayrıca katı meyve sıkacağı, çay makinesi, saç maşası ve düzleştiricide de avantajlı fiyatlar öne çıkıyor. İşte, A101 6 Kasım aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

