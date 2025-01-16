Marmara’nın kabusu geri döndü! Denizin üstü beyaz tabakayla kaplandı! En son 2021’de görülmüştü...

EN SON 2021'DE GÖRÜLMÜŞTÜ! PEKİ MÜSİLAJ NEDEN OLUŞUR NASIL TEMİZLENİR?

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesi ve denizlerin durgunlaşması (dalga olmaması) deniz salyasına neden oluyor. Ayrıca çevre kirliliğinin denizlere yansıması, denizlerdeki kirliliğin ve atıkların çoğalması deniz salyasının oluşmasına neden olan Fitoplanktonların da hızla çoğalmasına neden oluyor.