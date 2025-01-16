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Marmara'nın kabusu geri döndü! Denizin üstü beyaz tabakayla kaplandı! En son 2021'de görülmüştü...
Marmara'nın kabusu geri döndü! Denizin üstü beyaz tabakayla kaplandı! En son 2021'de görülmüştü...
Denizdeki oksijen oranı bitkilerin fotosentez yapımı ışık geçirgenliği gibi birçok konuda zaraı olan ve Marmara denizinde en son 2021 yılında görülen müsilaj (Deniz Salyası) yoğun uğraşlar sonucunda etkisini kaybetmişti. İstanbul Kadıköy'de deniz yüzeyinde beyaz bir tabaka halinde bulunan müsilaj benzeri kirlilik görenleri tedirgin etti. Müsilaj nedir ? Nasıl oluşur? ve nasıl temizlenir? gibi soruların cevabı haberin detaylarında.
Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 09:55