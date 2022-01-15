Mars’tan gelen görüntüler kan dondurdu! NASA herhangi bir açıklama yapamıyor

Komplo teorisyenleri uzun zaman önce Mars'ta akıllı canlıların yaşadığını ve medeniyet kurduğunu ileri sürüyor. Teorisyenlere göre NASA bu durumu saklıyor ve Mars'ta hiç bir şey olmadığını söylüyor. Yıllardır tartışılan bir konu. Uzaylı avcıları bu konu hakkında daha önce bazı fotoğrafları kanıt olarak paylaşmıştı. Şimdi yeni kanıtlar yayınladılar.

İddia sahipleri Gigapan'da yer alan bir görüntüde dikkat çekici kanıtlar bulduklarını ve NASA'nın bunu gözden kaçırdığını belirtti. Söz konusu görüntüde ise taşlara oyulmuş uzaylı yüzleri yer alıyor. Çılgın iddialarıyla tanınan Scott C. Waring de taşlara oyulmuş olan yüzler hakkında açıklamada bulundu.

Waring, "Taşlara oyulmuş olan bu yüzler, Marslılar için önemliydi. Çünkü onların kültürlerine aitti. Burada gördüğümüz yüzler uzaylıların neye benzediğini değil, en çok önem verdikleri ve saygı duydukları kişileri gösteriyor.

Görüntülere daha yakından bakarsanız, insana benzeyen özellikler görebilirsiniz. Gözleri, ağızları, burunları var. Kesinlikle önemli konumda bulunan şahsiyetlerdi."