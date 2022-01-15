Trend Galeri Trend Yaşam Mars'tan gelen görüntüler kan dondurdu! NASA herhangi bir açıklama yapamıyor

Mars'tan gelen görüntüler kan dondurdu! NASA herhangi bir açıklama yapamıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'ta bir zamanlar yaşam olup olmadığının izini sürüyor. Keşif aracı Perseverance'ın ana görevi de yaşama ait kanıtlar bulmak. Fakat bazı kişilere göre NASA'nın Mars araştırmaları göründüğü kadar masum değil. NASA'nın bir zamanlar Mars'ta var olan medeniyetin peşinde olduğu iddia ediliyor. Uzaylı avcıları son olarak Kızıl Gezegen'den gelen fotoğraflarda taşa oyulmuş yüzler bulduğunu açıkladı. İşte dudak uçuklatan iddia hakkındaki detaylar ve söz konusu fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 15.01.2022 17:27 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 17:29
Mars’tan gelen görüntüler kan dondurdu! NASA herhangi bir açıklama yapamıyor

Komplo teorisyenleri uzun zaman önce Mars'ta akıllı canlıların yaşadığını ve medeniyet kurduğunu ileri sürüyor. Teorisyenlere göre NASA bu durumu saklıyor ve Mars'ta hiç bir şey olmadığını söylüyor. Yıllardır tartışılan bir konu. Uzaylı avcıları bu konu hakkında daha önce bazı fotoğrafları kanıt olarak paylaşmıştı. Şimdi yeni kanıtlar yayınladılar.

Mars’tan gelen görüntüler kan dondurdu! NASA herhangi bir açıklama yapamıyor

İddia sahipleri Gigapan'da yer alan bir görüntüde dikkat çekici kanıtlar bulduklarını ve NASA'nın bunu gözden kaçırdığını belirtti. Söz konusu görüntüde ise taşlara oyulmuş uzaylı yüzleri yer alıyor. Çılgın iddialarıyla tanınan Scott C. Waring de taşlara oyulmuş olan yüzler hakkında açıklamada bulundu.

Mars’tan gelen görüntüler kan dondurdu! NASA herhangi bir açıklama yapamıyor

Waring, "Taşlara oyulmuş olan bu yüzler, Marslılar için önemliydi. Çünkü onların kültürlerine aitti. Burada gördüğümüz yüzler uzaylıların neye benzediğini değil, en çok önem verdikleri ve saygı duydukları kişileri gösteriyor.

Mars’tan gelen görüntüler kan dondurdu! NASA herhangi bir açıklama yapamıyor

Görüntülere daha yakından bakarsanız, insana benzeyen özellikler görebilirsiniz. Gözleri, ağızları, burunları var. Kesinlikle önemli konumda bulunan şahsiyetlerdi."

Mars’tan gelen görüntüler kan dondurdu! NASA herhangi bir açıklama yapamıyor

Waring bununla birlikte NASA ve CIA'in insanları kandırdığını ve kanıtları sakladıklarını da sözlerine ekledi.

SON DAKİKA SON DAKİKA