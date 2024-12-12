Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Aralık Masterchef Türkiye eleme adayı kim, hangi isim oldu?

MasterChef Türkiye'nin sezon finaline yaklaşırken, yarışmacılar son büyük takım oyununda kıyasıya mücadele ediyor. Farklı ülkelerin mutfaklarından seçilen lezzetleri en iyi şekilde hazırlamak için ter döken yarışmacılar, bu zorlu görevde takım olarak son kez bir araya geliyor. Gergin anların yaşandığı gecede, yalnızca bir takım galip gelecek ve dokunulmazlık oyununu kazanarak avantaj elde edecek. Peki, MasterChef Türkiye'nin bu dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte, ayrıntılar...