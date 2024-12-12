Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Aralık Masterchef Türkiye eleme adayı kim, hangi isim oldu?
12 Aralık 2024 Perşembe akşamı MasterChef Türkiye'de üçüncü dokunulmazlık oyunu, dünya mutfaklarının eşsiz lezzetleriyle yarışmacılar arasında büyük bir rekabete sahne oldu. Zorlu yarış, ustalık isteyen yemekler ve dikkatli sunumlarla devam ederken, gece sonunda üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan ve haftanın üçüncü eleme adayı belli olacak. Peki, MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, potaya hangi isim gitti?
Giriş Tarihi: 12.12.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 21:15