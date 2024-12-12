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Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Aralık Masterchef Türkiye eleme adayı kim, hangi isim oldu?

12 Aralık 2024 Perşembe akşamı MasterChef Türkiye'de üçüncü dokunulmazlık oyunu, dünya mutfaklarının eşsiz lezzetleriyle yarışmacılar arasında büyük bir rekabete sahne oldu. Zorlu yarış, ustalık isteyen yemekler ve dikkatli sunumlarla devam ederken, gece sonunda üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan ve haftanın üçüncü eleme adayı belli olacak. Peki, MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, potaya hangi isim gitti?

Giriş Tarihi: 12.12.2024 21:15 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 21:15
Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Aralık Masterchef Türkiye eleme adayı kim, hangi isim oldu?

MasterChef Türkiye'nin sezon finaline yaklaşırken, yarışmacılar son büyük takım oyununda kıyasıya mücadele ediyor. Farklı ülkelerin mutfaklarından seçilen lezzetleri en iyi şekilde hazırlamak için ter döken yarışmacılar, bu zorlu görevde takım olarak son kez bir araya geliyor. Gergin anların yaşandığı gecede, yalnızca bir takım galip gelecek ve dokunulmazlık oyununu kazanarak avantaj elde edecek. Peki, MasterChef Türkiye'nin bu dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte, ayrıntılar...

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Aralık Masterchef Türkiye eleme adayı kim, hangi isim oldu?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de yarışma heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Aralık Masterchef Türkiye eleme adayı kim, hangi isim oldu?

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

MasterChef Türkiye'de yarışma heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bireysel dokunulmazlık almaya hak kazanan yarışmacı belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Aralık Masterchef Türkiye eleme adayı kim, hangi isim oldu?

HAFTANIN 3. ELEME ADAYI HANGİ YARIŞMACI OLDU?

MasterChef Türkiye'de yarışma heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Haftanın 3. eleme adayı belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Aralık Masterchef Türkiye eleme adayı kim, hangi isim oldu?

ELEME ADAYLARI KİMLER?

1- Erim

2- Şirin

3-

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