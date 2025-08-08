Trend Galeri Trend Yaşam MasterChef'te eleme potası netleşiyor! 8 Ağustos MasterChef son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MasterChef'te eleme potası netleşiyor! 8 Ağustos MasterChef son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MasterChef'te heyecan dolu bir gün daha yaşanıyor. Dokunulmazlık oyunlarının ardından yarışmacılar arasındaki rekabet giderek artarken, eleme potasına girecek son isim merak konusu oldu. Peki, 8 Ağustos MasterChef'te son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı oldu? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 08.08.2025 22:14 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 22:14
MasterChef’te eleme potası netleşiyor! 8 Ağustos MasterChef son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MasterChef Türkiye'de mücadele hız kesmeden devam ediyor. Günün sonunda eleme potası tamamlanırken, gözler potaya giren son yarışmacıya çevrildi. En az başarılı tabağı yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı olacak. 8 Ağustos MasterChef'te son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı potaya girdi?

MasterChef’te eleme potası netleşiyor! 8 Ağustos MasterChef son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına gidecek 7. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

MasterChef’te eleme potası netleşiyor! 8 Ağustos MasterChef son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Gizem

Tunahan

Cansu

İrem

İhsan

Özkan

MasterChef’te eleme potası netleşiyor! 8 Ağustos MasterChef son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

Mavi Takım

Gizem (Takım Kaptanı)

Çağatay

Özkan

İrem

Merve

İhsan

Eylül

Sercan

Cansu

Tunahan

MasterChef’te eleme potası netleşiyor! 8 Ağustos MasterChef son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Kırmızı Takım

İlhan (Takım Kaptanı)

Hakan

Sezer

Furkan

Onur

Ayten

Hilal

Çağlar

Ayla

Sümeyye