MasterChef kaptanlık oyunun kazananı belli oldu! 23 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl oldu?
MasterChef Türkiye'de kaptanlık yarışı başladı. 19 kişinin yer aldığı mücadelede bir isim kaptan olacak ve rakip takımın kaptanının kim olacağını belirleyecek. Danilo, Mehmet ve Somer Şef kaptanlık oyunu için yarışmacılardan 'Adana Kebap' yapmalarını istedi. Peki, 23 Eylül TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl oldu? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 24.09.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 00:25