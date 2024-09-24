MasterChef kaptanlık oyunun kazananı belli oldu! 23 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl oldu?

MasterChef'te kaptanlık yarışı için heyecan dorukta. Yeni haftada kırmızı ve mavi takımın kaptanları belirlenecek ve takımlar yeniden şekillenecek. Mücadeleye hız kesmeden devam eden 19 yarışmacıdan bir isim gecenin en başarılı tabağını yaparak kaptanlık yarışının galibi olacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl oldu? İşte, 23 Eylül TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununun kazananı!