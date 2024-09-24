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MasterChef kaptanlık oyunun kazananı belli oldu! 23 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl oldu?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık yarışı başladı. 19 kişinin yer aldığı mücadelede bir isim kaptan olacak ve rakip takımın kaptanının kim olacağını belirleyecek. Danilo, Mehmet ve Somer Şef kaptanlık oyunu için yarışmacılardan 'Adana Kebap' yapmalarını istedi. Peki, 23 Eylül TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl oldu? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 24.09.2024 00:24 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 00:25
MasterChef kaptanlık oyunun kazananı belli oldu! 23 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl oldu?

MasterChef'te kaptanlık yarışı için heyecan dorukta. Yeni haftada kırmızı ve mavi takımın kaptanları belirlenecek ve takımlar yeniden şekillenecek. Mücadeleye hız kesmeden devam eden 19 yarışmacıdan bir isim gecenin en başarılı tabağını yaparak kaptanlık yarışının galibi olacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl oldu? İşte, 23 Eylül TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununun kazananı!

MasterChef kaptanlık oyunun kazananı belli oldu! 23 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı AKIN oldu.

Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirledi ve kırmızı takım kaptanı ZÜBEYDE oldu. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

MasterChef kaptanlık oyunun kazananı belli oldu! 23 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl oldu?

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu!

İşte, yeni takımlar;

MasterChef kaptanlık oyunun kazananı belli oldu! 23 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl oldu?

MAVİ TAKIM:

Akın – Kaptan

  • Eda
  • Alper
  • Semih
  • Kaan
  • Ezgi
  • Hakan
  • Erim
  • Bera
  • Nevzat
MasterChef kaptanlık oyunun kazananı belli oldu! 23 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl oldu?

KIRMIZI TAKIM

Zübeyde-kaptan

  • Onur
  • Emre
  • Kerem
  • Şirin
  • Beyza
  • Muratcan
  • Nigar
  • Ayşe

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