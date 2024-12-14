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MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 14 Aralık MasterChef Türkiye potaya kim gitti?

MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 14 Aralık'taki bölümde, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan zorlu bir görev vermek üzere mutfakta buluştular. Bu hafta, şefler, yarışmacılardan kimyon ve kabak kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamalarını istedi. Ancak, en az başarılı tabağı hazırlayan isim, eleme potasına gitmek zorunda kalacak. Peki, 14 Aralık MasterChef bölümünde eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu?

Giriş Tarihi: 14.12.2024 21:38 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 21:38
MASTERCHEF’TE SON ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 14 Aralık MasterChef Türkiye potaya kim gitti?

MasterChef Türkiye'de heyecan, her geçen gün daha da artıyor. Zorlu tarifler ve yoğun rekabetle dolu bir ortamda yarışmacılar, en iyi tabağı hazırlamak için mücadele ediyor. Bu haftanın yeni bölümünde, en başarısız tabağı hazırlayan yarışmacı, eleme potasına giren 4. aday olarak belirlenecek. Peki, 14 Aralık tarihinde yapılan eleme gecesinde kim potaya gitti? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF’TE SON ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 14 Aralık MasterChef Türkiye potaya kim gitti?

MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te yarışma heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Haftanın 4. eleme adayı belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

MASTERCHEF’TE SON ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 14 Aralık MasterChef Türkiye potaya kim gitti?

ELEME ADAYLARI KİMLER?

1- Erim

2- Şirin

3- Alper

4-

MASTERCHEF’TE SON ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 14 Aralık MasterChef Türkiye potaya kim gitti?

MASTERCHEF KİM ELENDİ 8 ARALIK?

MasterChef'te elenen son isim Emre oldu.

MASTERCHEF’TE SON ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 14 Aralık MasterChef Türkiye potaya kim gitti?
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