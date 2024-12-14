MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 14 Aralık MasterChef Türkiye potaya kim gitti?
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 14 Aralık'taki bölümde, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan zorlu bir görev vermek üzere mutfakta buluştular. Bu hafta, şefler, yarışmacılardan kimyon ve kabak kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamalarını istedi. Ancak, en az başarılı tabağı hazırlayan isim, eleme potasına gitmek zorunda kalacak. Peki, 14 Aralık MasterChef bölümünde eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.12.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 21:38