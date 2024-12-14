MASTERCHEF’TE SON ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 14 Aralık MasterChef Türkiye potaya kim gitti?

MasterChef Türkiye'de heyecan, her geçen gün daha da artıyor. Zorlu tarifler ve yoğun rekabetle dolu bir ortamda yarışmacılar, en iyi tabağı hazırlamak için mücadele ediyor. Bu haftanın yeni bölümünde, en başarısız tabağı hazırlayan yarışmacı, eleme potasına giren 4. aday olarak belirlenecek. Peki, 14 Aralık tarihinde yapılan eleme gecesinde kim potaya gitti? İşte, ayrıntılar...