Mavi Boncuk filmi konusu ve oyuncuları: Mavi Boncuk filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Başrollerinde Tarık Akan ve Emel Sayın'ın yer aldığı Mavi Boncuk filmi, bu akşam nostalji tutkunlarını ekran başına davet ediyor. Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ve Münir Özkul gibi usta isimlerin eşlik ettiği yapım, eğlenceli senaryosuyla yeniden gündemde.

Giriş Tarihi: 24.05.2026 18:48 Güncelleme Tarihi: 24.05.2026 18:50
1975 yılında çekilen Mavi Boncuk filmi, eğlenceli sahneleri ve unutulmaz karakterleriyle bu akşam ekranlara geliyor. Yeşilçam'ın sevilen yapımı, oyuncu kadrosu ve çekildiği mekanlarla yeniden izleyicilerin ilgisini çekiyor.

MAVİ BONCUK FİLM KONUSU

6 arkadaş Baba Yaşar, Kamil Usta, Süleyman, Necmi, Cafer ve Mıstık birlikte Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya eğlenmek için giderler. Ceplerindeki paranın gazete ilanındaki 'fiks' menüyü karşılayacağını inanmışlardır. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz, yüksek gelen hesaba itiraz etseler de işe yaramaz ve kötü muameleye maruz kalırlar. Gazinonun sahibinden intikam almak için gazinonun assolisti Emel Sayın'ı kaçırmaya karar verirler.

MAVİ BONCUK FİLMİ OYUNCULARI

Emel Sayın (Emel Sayın)
Zeki Alasya (Şeker Kamil)
Metin Akpınar (Süleyman)
Halit Akçatepe (Mıstık)
Münir Özkul (Baba Yaşar)
Adile Naşit (Adile)
Perran Kutman (Hizmetçi)
Kemal Sunal (Kaymakam Cafer)

MAVİ BONCUK FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1974 Yılı yapımı olan 1975 yılında gösterime giren Mavi Boncuk filmi Yeşilköy, Beyoğlu, Taksim, Beşiktaş ve Sarıyer'de çekilmiştir.

