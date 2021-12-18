Maymunlar intikam almak için 250 köpeği öldürdü! Şimdi de küçük çocukları hedef aldılar

Yerel basında yer alan haberlere göre bir grup köpeğin, maymun yavrusunu öldürmesinden sonra maymunlar da köpeklere saldırmaya başladı. Yaklaşık 250 kadar köpeğin, maymunlar tarafından öldürüldüğü belirtiliyor. Maymunlar yakaladıkları köpekleri binaların veya ağaçların tepesine çıkarıp, aşağıya atarak öldürdü.

Olaylara tanık olan kişiler maymunların intikam peşinde olduğunu ve Lavool köyünde tek bir köpeğin saldırılardan sağ kurtulamadığını belirtti. Aktarılanlara göre maymunların saldırıları yaklaşık 1 ay önce yavru bir maymunun, köpekler tarafından öldürülmesi sonucu başladı. O zamandan beridir maymunlar, yavru köpeklere veya küçük köpeklere saldırıyor. Beed'te köpek yavrularının neredeyse tamamı öldü.

Saldırılar sonucu yetkililer devreye girdi, ancak tek bir maymun bile yakalanamadı. Lavool'da yaşayanlar köpekleri maymunlara karşı korumak istedi, fakat bazı kişiler köpekleri kurtarmak isterken yaralandı veya yüksek yerlerden düşüp, hastaneye kaldırıldı.