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Maymunlar intikam almak için 250 köpeği öldürdü! Şimdi de küçük çocukları hedef aldılar

Dünya bu olayı konuşuyor! Hindistan'ın bir köyünde maymunlar, köpeklere savaş başlattı. Bir grup cani maymun yakaladıkları köpekleri, yüksek yerlere çıkarıp, aşağıya bırakarak öldürdü. Maymunlar, köpeklerden sonra yaşı küçük çocuklara da saldırılar düzenlemeye başladı. Olayla ilgili olarak yetkililer devreye girdi.

Giriş Tarihi: 18.12.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 11:30
Maymunlar intikam almak için 250 köpeği öldürdü! Şimdi de küçük çocukları hedef aldılar

Yerel basında yer alan haberlere göre bir grup köpeğin, maymun yavrusunu öldürmesinden sonra maymunlar da köpeklere saldırmaya başladı. Yaklaşık 250 kadar köpeğin, maymunlar tarafından öldürüldüğü belirtiliyor. Maymunlar yakaladıkları köpekleri binaların veya ağaçların tepesine çıkarıp, aşağıya atarak öldürdü.

Maymunlar intikam almak için 250 köpeği öldürdü! Şimdi de küçük çocukları hedef aldılar

Olaylara tanık olan kişiler maymunların intikam peşinde olduğunu ve Lavool köyünde tek bir köpeğin saldırılardan sağ kurtulamadığını belirtti. Aktarılanlara göre maymunların saldırıları yaklaşık 1 ay önce yavru bir maymunun, köpekler tarafından öldürülmesi sonucu başladı. O zamandan beridir maymunlar, yavru köpeklere veya küçük köpeklere saldırıyor. Beed'te köpek yavrularının neredeyse tamamı öldü.

Maymunlar intikam almak için 250 köpeği öldürdü! Şimdi de küçük çocukları hedef aldılar

Saldırılar sonucu yetkililer devreye girdi, ancak tek bir maymun bile yakalanamadı. Lavool'da yaşayanlar köpekleri maymunlara karşı korumak istedi, fakat bazı kişiler köpekleri kurtarmak isterken yaralandı veya yüksek yerlerden düşüp, hastaneye kaldırıldı.

Maymunlar intikam almak için 250 köpeği öldürdü! Şimdi de küçük çocukları hedef aldılar

İnsanların müdahalesinden sonra maymunlar okula giden küçük çocukları hedef almaya ve saldırmaya başladı. Yetkililer bazı önlemlerin devreye gireceğini belirtti.

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