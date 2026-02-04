Trend Galeri Trend Yaşam MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI TARİHLERİ | 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortak sınavları ne zaman yapılacak?

MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI TARİHLERİ | 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortak sınavları ne zaman yapılacak?

Okullarda ikinci dönemle birlikte ortak sınav takvimi de gündeme geldi. Öğrenciler, ortak yapılacak 2. dönem 1. yazılı sınavların tarihlerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı takvime göre ortaokul ve lise düzeyindeki bazı sınıflar için sınav günleri belli olurken, konu ve soru dağılım tablolarına ilişkin örnekler de yayımlandı.

Giriş Tarihi: 04.02.2026 16:26