Trend Galeri Trend Yaşam

MEB 30 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TAKİP EKRANI 2024: Okullara 30 bin temizlik görevlisi alımı başladı mı, başvuru şartları neler?

MEB personel alımı son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdamı sağlanacak 30 bin temizlik personeli alımı başvuru tarihi, şartları ve başvuru ekranı araştırılıyor. Bakan Tekin okullarda temizlikle ilgili konuyu çözmek üzere sürecin başlayacağı günü ve tarihi de paylaştı. Konuyla ilgili olarak son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Peki MEB 2024 Okullara temizlik personeli alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir? İşte, MEB personel alımı başvuru ekranı ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 24.09.2024 08:22 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 08:22
MEB 30 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TAKİP EKRANI 2024: Okullara 30 bin temizlik görevlisi alımı başladı mı, başvuru şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 30 bin temizlik personeli alacağını açıkladı. Okullarda temizlik personeli olarak görev almak isteyen vatandaşlar için Bakan Yusuf Tekin'in son dakika açıklamaları ile süreci yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birlikte İŞKUR TYP ile yapılan alımlar hakkında detaylar da merak konusu. Peki, MEB 30 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte Okullara temizlik personeli alımı tarihi, şartları...

MEB 30 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TAKİP EKRANI 2024: Okullara 30 bin temizlik görevlisi alımı başladı mı, başvuru şartları neler?

OKULLARA 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ NE ZAMAN ALINACAK?

30 bin temizlik personeli için 23 Eylül 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan yayımlanacağı bilinirken henüz açıklama gelmedi. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

MEB 30 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TAKİP EKRANI 2024: Okullara 30 bin temizlik görevlisi alımı başladı mı, başvuru şartları neler?

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı.

Toplantı öncesince basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığınca atanacak olan 30 bin temizlik işçisine ilişkin sorulan soruya, "30 bin kontenjanı milli eğitim bakanlığımıza tahsis ettik onları şartları MEB yapacak 30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığı'na verdik. Şartlarını zaten valiliklerimiz iş birliği içinde belirliyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Işıkhan, İşgücü Uyum Programı harçlığının günlük 566 liranın az bulunmasına ilişkin ise, "Çalışma içerisindeyiz ücretin artırılması noktasında çalışma içerisindeyiz" yanıtını verdi.

MEB 30 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TAKİP EKRANI 2024: Okullara 30 bin temizlik görevlisi alımı başladı mı, başvuru şartları neler?

BAKAN TEKİN AÇIKLAMASI!

"Çok tartışılıyor bu günlerde. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Önce şu konuyu netleştirelim. 45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarda taşeronlar üzerinden hallediyorduk. Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi."

"Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz."

"Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin personel alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz. 30 bin temizlik personeli alınacak.",

MEB 30 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TAKİP EKRANI 2024: Okullara 30 bin temizlik görevlisi alımı başladı mı, başvuru şartları neler?

30 BİN İSTİHDAMLA SORUN ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK

Projenin bu yıl itibarıyla revize edildiğini, haftada 5 gün tam zamanlı çalışma yerine haftada 3 gün kısmi zamanlı çalışma esasına dayandırıldığını belirten Tekin, geçtiğimiz yıl bunun için 60 bin personel tahsis edilmesine rağmen bu yıl sayının iki katına çıkarılarak 120 bine ulaştığını anlattı.

Tekin, okullarda temizlikle ilgili konuyu çözmek üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının haftada 3 gün 120 bin personel görevlendireceğini aktararak, şöyle devam etti:

SON DAKİKA SON DAKİKA