MEB 30 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TAKİP EKRANI 2024: Okullara 30 bin temizlik görevlisi alımı başladı mı, başvuru şartları neler?

MEB personel alımı son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdamı sağlanacak 30 bin temizlik personeli alımı başvuru tarihi, şartları ve başvuru ekranı araştırılıyor. Bakan Tekin okullarda temizlikle ilgili konuyu çözmek üzere sürecin başlayacağı günü ve tarihi de paylaştı. Konuyla ilgili olarak son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Peki MEB 2024 Okullara temizlik personeli alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir? İşte, MEB personel alımı başvuru ekranı ve tüm detaylar...