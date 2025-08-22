Trend Galeri Trend Yaşam MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI: 10 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI: 10 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl için toplam 25 bin öğretmen ataması yapılacağını daha önce açıklamıştı. Bakanlık tarafından verilen bilgilere göre 2024 KPSS puanıyla 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Geriye kalan 10 bin atamanın ise AGS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından duyurulacağı belirtilmişti. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler 10 bin kişilik kontenjanın detaylarına çevrildi. Peki, bu atamada branş ve kadro dağılımları netleşti mi, başvurular hangi tarihlerde yapılacak?

Giriş Tarihi: 22.08.2025 16:11
MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI: 10 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

MEB, 10 bin öğretmen atamasının kadro ve branş dağılımı için açıklama yapacak. Bu yıl toplam 25 bin öğretmen alımı planlanmıştı. 15 bin atama KPSS puan türüne göre duyurulmuş, 10 binlik atama ise AGS sonuçlarına göre yapılacak. AGS sonuçları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Peki, 10 bin öğretmen atamasının dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar.

MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI: 10 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ÖĞRETMEN ATIMLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

Nisan 2025'te yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan, KPSS puanına göre gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli öğretmen alımının tamamlandığını belirterek, toplamda 25 bin öğretmen atama sürecinin başlatıldığını duyurdu. Bu kapsamda, 10 bin öğretmen, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde göreve başlayacak.

Sözleşmeli atamaların ardından gözler, MEB'in AGS puanı üzerinden yapılacak 10 bin öğretmen atamasına çevrildi.

MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI: 10 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

15 bin öğretmen alımı kapsamında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr
adresinde yayımlanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Millî Eğitim Akademisi için planlanan 10 bin öğretmen atamasının takvimi, Akademiye Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.

MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI: 10 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA EN FAZLA ALIM YAPILAN BRANŞLAR

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında Sınıf Öğretmenliği 4378, Özel Eğitim Öğretmenliği 3087, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 1802, Okul Öncesi Öğretmenliği 1321, İngilizce Öğretmenliği için 757 kadro açıklanmıştı. En az alımın yapıldığı Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Almanca, Arapça öğretmenliği yer almıştı.

MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI: 10 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI: 10 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?