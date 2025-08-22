Trend Galeri Trend Yaşam MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI: 10 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl için toplam 25 bin öğretmen ataması yapılacağını daha önce açıklamıştı. Bakanlık tarafından verilen bilgilere göre 2024 KPSS puanıyla 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Geriye kalan 10 bin atamanın ise AGS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından duyurulacağı belirtilmişti. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler 10 bin kişilik kontenjanın detaylarına çevrildi. Peki, bu atamada branş ve kadro dağılımları netleşti mi, başvurular hangi tarihlerde yapılacak?