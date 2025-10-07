Trend Galeri Trend Yaşam MEB AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte? Bakan Tekin öğretmen atamasıyla ilgili tarih verdi!

2025 yılında 10 bin öğretmen atamasının hangi tarihte yapılacağı, bu yıl ilk kez uygulanan Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Toplam 25 binlik kontenjanda, 15 bin pozisyon sözleşmeli öğretmenler için ayrılırken, kalan 10 bin kadro MEB Akademi bünyesinde görev alacak öğretmenler için planlanmıştı. 15 bin sözleşmeli atamanın tamamlanmasının ardından gözler AGS ile yapılacak atamaya çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atamayla ilgili tarih verdi. Peki, 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?