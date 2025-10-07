Trend Galeri Trend Yaşam MEB AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte? Bakan Tekin öğretmen atamasıyla ilgili tarih verdi!

2025 yılında 10 bin öğretmen atamasının hangi tarihte yapılacağı, bu yıl ilk kez uygulanan Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Toplam 25 binlik kontenjanda, 15 bin pozisyon sözleşmeli öğretmenler için ayrılırken, kalan 10 bin kadro MEB Akademi bünyesinde görev alacak öğretmenler için planlanmıştı. 15 bin sözleşmeli atamanın tamamlanmasının ardından gözler AGS ile yapılacak atamaya çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atamayla ilgili tarih verdi. Peki, 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 07.10.2025 15:01
10 bin öğretmen ataması, öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor. Önceki aylarda gerçekleştirilen 15 bin öğretmen alımının ardından, şimdi gözler yeni atama sürecine çevrildi. AGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, ikinci etap atamalarda branş bazlı kontenjanlar ve dağılım detayları gündeme geldi. Peki, MEB'in 10 bin öğretmen ataması hangi tarihte yapılacak?

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılı öğretmen atamalarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duyurulacağını açıkladı.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NASILDI?

15 bin öğretmen atamasında branş dağılımı şöyleydi:
Adalet 1
Aile ve Tüketici Hizmetleri 1
Almanca 23
Arapça 51
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3
Beden Eğitimi 190
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64
Bilişim Teknolojileri 95
Biyoloji 27
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafya 32
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5
Denizcilik / Gemi Makineleri 6
Denizcilik / Gemi Yönetimi 8
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802
El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19
El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22
Farsça 1
Felsefe 41
Fen Bilimleri 267
Fizik 61
Gemi Yapımı / Yat İnşa 1
Gıda Teknolojisi 5
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 45
Görsel Sanatlar 175
Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12
Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3
İlköğretim Matematik 162
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47
İngilizce 757
İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2
Kimya / Kimya Teknolojisi 49
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 13
Kuyumculuk Teknolojisi 13

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29

Matbaa / Matbaa Teknolojisi 1

Matematik 117

Metal Teknolojisi 20

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 18

Motorlu Araçlar Teknolojisi 51

Muhasebe ve Finansman 1

Müzik 180

Okul Öncesi 1.321

Özel Eğitim 3.087

Pazarlama ve Perakende 7

Plastik Teknolojisi 1

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1

Rehberlik 377

Rusça 9

Sağlık / Sağlık Hizmetleri 58

Sağlık Bilgisi 15

Seramik ve Cam Teknolojisi 2

Sınıf Öğretmenliği 4.378

Sosyal Bilgiler 387

Tarım Teknolojileri/Tarım 1

Tarih 28

Teknoloji ve Tasarım 41

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 14

Tiyatro 2

Türk Dili ve Edebiyatı 29

Türkçe 623

Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 5

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 1

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 18

Yiyecek İçecek Hizmetleri 119

