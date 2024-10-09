MEB duyurdu! 7. ve 10’uncu sınıflarda bu yıl ilk kez uygulanacak! İlk sınav o tarihte başlıyor!

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında 6 ve 9 sınıflarda uygulanan ortak sınavlar yeni dönemde 7, 10. sınıflara da getirildi. 6,7,9,10'uncu sınıflarda toplam 12 yazılı sınav gerçekleştirilecek. 6., 7. sınıf Türkçe ve Matematik dersleri ile 9., 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri ülke genelinde aynı anda yapılacak. Peki, ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte, ortaokul ve lise sınav tarihleri...