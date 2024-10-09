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MEB duyurdu! 7. ve 10’uncu sınıflarda bu yıl ilk kez uygulanacak! İlk sınav o tarihte başlıyor!

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında 6 ve 9 sınıflarda uygulanan ortak sınavlar yeni dönemde 7, 10. sınıflara da getirildi. 6,7,9,10'uncu sınıflarda toplam 12 yazılı sınav gerçekleştirilecek. 6., 7. sınıf Türkçe ve Matematik dersleri ile 9., 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri ülke genelinde aynı anda yapılacak. Peki, ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte, ortaokul ve lise sınav tarihleri...

Giriş Tarihi: 09.10.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:49
MEB duyurdu! 7. ve 10’uncu sınıflarda bu yıl ilk kez uygulanacak! İlk sınav o tarihte başlıyor!

Ortaokul ve lise ortak sınav tarihi araştırılıyor. Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında 6 ve 9 sınıflarda uygulanan ortak sınavlar yeni dönemde 7, 10. sınıflara da uygulanacak. Söz konusu ortak sınavlar ülke genelinde tüm resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kademesindeki eğitim kurumlarında uygulanacak. Peki, ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte, detaylar…

MEB duyurdu! 7. ve 10’uncu sınıflarda bu yıl ilk kez uygulanacak! İlk sınav o tarihte başlıyor!

ORTAK SINAV KAPSAMI GENİŞLETİLDİ!

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı aldı.

MEB duyurdu! 7. ve 10’uncu sınıflarda bu yıl ilk kez uygulanacak! İlk sınav o tarihte başlıyor!

ÜLKE GENELİNDE TOPLAM 12 ORTAK YAZILI SINAV YAPILACAK!

Yeni eğitim öğretim döneminde sınavların sınıf düzeyleri ve sayısı artırılarak 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde yine aynı derslerden ülke genelinde toplam 12 ortak yazılı sınav yapılacak. Bu eğitim öğretim yılında ortak sınavlar daha kapsamlı bir şekilde ülke genelinde uygulanacak.

MEB duyurdu! 7. ve 10’uncu sınıflarda bu yıl ilk kez uygulanacak! İlk sınav o tarihte başlıyor!

SINAVLAR İÇİN KADEME SAYISI ARTTIRILDI!
İlk uygulamaya başladığında yalnızca 6. ve 9. sınıf düzeylerinde uygulanan sınavlar için bu yıl kademeler arttırıldı.

Ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:

MEB duyurdu! 7. ve 10’uncu sınıflarda bu yıl ilk kez uygulanacak! İlk sınav o tarihte başlıyor!

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI

6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

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