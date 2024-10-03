MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ortak sınav tarihlerini duyurdu. Öğrenciler ve veliler için önemli bir konu olan bu tarihler, merakla bekleniyordu.

MEB takvimine göre, 1. dönem ortak sınavları 30 Ekim - 8 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu sınavlar, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinde, 6. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Ayrıca, 2. dönemde diğer sınıf düzeylerine yönelik sınav tarihlerinin de belirleneceği ifade edildi.