MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılına dair ortak sınav tarihlerini duyurdu. Öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, müfredat detayları ve sınav konularının önümüzdeki günlerde MEB'in resmi web sitesinde yayınlanacak. Öğrencilerin bu dönemde dikkat etmeleri gereken en önemli nokta, sınav takvimine uygun bir çalışma programı oluşturarak eksik oldukları konuları gözden geçirmeleri. Ayrıca, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavlarının ne zaman yapılacak?