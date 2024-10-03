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MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılına dair ortak sınav tarihlerini duyurdu. Öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, müfredat detayları ve sınav konularının önümüzdeki günlerde MEB'in resmi web sitesinde yayınlanacak. Öğrencilerin bu dönemde dikkat etmeleri gereken en önemli nokta, sınav takvimine uygun bir çalışma programı oluşturarak eksik oldukları konuları gözden geçirmeleri. Ayrıca, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavlarının ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 03.10.2024 21:40 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 21:40
MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

MEB ortak sınavları, hem öğrenciler hem de veliler için önemli bir konu haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen bu sınavlar, öğrencilere akademik başarılarını değerlendirme imkanı sunarken, velilere de rehberlik ediyor. Özellikle hangi derslerde ortak sınavların yapılacağı ve bu sınavların ne zaman gerçekleşeceği büyük bir merak konusu. Peki, MEB ortak sınavları hangi tarihlerde yapılacak? Hangi dersler için sınav takvimi belirlendi?

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ortak sınav tarihlerini duyurdu. Öğrenciler ve veliler için önemli bir konu olan bu tarihler, merakla bekleniyordu.

MEB takvimine göre, 1. dönem ortak sınavları 30 Ekim - 8 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu sınavlar, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinde, 6. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Ayrıca, 2. dönemde diğer sınıf düzeylerine yönelik sınav tarihlerinin de belirleneceği ifade edildi.

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024-2025
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait ortak sınav tarihlerini belirledi. Buna göre sınav takvimi şu şekilde düzenlendi:

1. Dönem 1. Sınavlar: 30 Ekim - 8 Kasım 2024

1. Dönem 2. Sınavlar: 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

2. Dönem 1. Sınavlar: 17 - 28 Mart 2025

2. Dönem 2. Sınavlar: 26 Mayıs - 13 Haziran 2025

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?
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