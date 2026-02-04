Trend Galeri Trend Yaşam MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2. DÖNEM: MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak?

Okullarda ikinci dönemle birlikte ortak sınav takvimi de gündeme geldi. Öğrenciler, ortak yapılacak 2. dönem 1. yazılı sınavların tarihlerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı takvime göre ortaokul ve lise düzeyindeki bazı sınıflar için sınav günleri belli olurken, konu ve soru dağılım tablolarına ilişkin örnekler de yayımlandı.

MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda 2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri belli oldu. 2 Şubat itibarıyla başlayan ikinci dönemde, milyonlarca öğrenci ortak sınavlara odaklandı. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflar için uygulanacak ortak sınavlara ilişkin tarihler açıklanırken, sınavlarda çıkacak konulara rehber olacak örnek soru dağılım tabloları da paylaşıldı.

2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında 2. dönem 1. yazılı sınavları Nisan 2026 ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre bazı sınıflar için ortak sınav tarihleri netleşti.

2. DÖNEM 1. YAZILI ORTAK SINAV TAKVİMİ

Tarih Sınıf Ders
7 Nisan 2026 Salı 6. sınıf Türkçe
8 Nisan 2026 Çarşamba 6. sınıf – 8. sınıf Matematik
9 Nisan 2026 Perşembe 10. sınıf Matematik
10 Nisan 2026 Cuma 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
ÖRNEK TABLOLAR YAYIMLANDI

Ortak sınavlar için hazırlanan örnek konu–soru dağılım tabloları erişime açıldı. Tablolar, soru sayılarının ve kazanımların dengeli şekilde planlanmasına rehberlik edecek.

Okullarda yapılacak yazılı sınavlarda kullanılacak tablo, ilgili zümreler tarafından belirlenecek. Sınavlar, seçilen tabloya göre hazırlanarak uygulanacak.

2. DÖNEM KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI (2025 - 2026) İÇİN TIKLAYINIZ!

2. DÖNEM 2. YAZILI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında 2. dönem 2. yazılı sınavları Haziran 2026 ayında yapılacak. Ortak sınav kapsamında belirlenen ders ve sınıflar için tarihler netleşti.

2. Dönem 2. Yazılı Ortak Sınav Takvimi

Tarih Sınıf Ders
2 Haziran 2026 Salı 7. sınıf Matematik
3 Haziran 2026 Çarşamba 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Sınavlarda açık uçlu sorular yer alacak. Bu sorular, öğrencilerin konuyu anlama düzeyini ölçmenin yanı sıra öğretmenlere geri bildirim ve öğrenme sürecini değerlendirme imkânı sunacak.