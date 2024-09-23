MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: MEB okullara 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman, şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

30 bin temizlik personeli alımı başvuru ekranı için araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığa bağlı 30 bin ilave temizlik personeli için düğmeye basıldığını ifade etmiş ve başvurular için bugünü işaret etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birlikte İŞKUR TYP ile yapılan alımlar hakkında detaylar da merak konusu. Peki, MEB 30 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?