MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: MEB okullara 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman, şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

MEB personel alımı son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullara temizlik personeli alımı yapılacağını ifade ederek başvurular için 23 Eylül Pazartesi gününü işaret etmişti. İŞKUR TYP üzerinden alınan temizlik personeli kapsamında 30 bin kişi Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek. Peki, 2024 MEB okullara 30 bin temizlik görevlisi alımı ne zaman, başvuru şartları neler, hangi illerde? İşte, MEB personel alımı personel alımı başvuru tarihi, şartları hakkında detaylar...