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MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: MEB okullara 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman, şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

MEB personel alımı son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullara temizlik personeli alımı yapılacağını ifade ederek başvurular için 23 Eylül Pazartesi gününü işaret etmişti. İŞKUR TYP üzerinden alınan temizlik personeli kapsamında 30 bin kişi Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek. Peki, 2024 MEB okullara 30 bin temizlik görevlisi alımı ne zaman, başvuru şartları neler, hangi illerde? İşte, MEB personel alımı personel alımı başvuru tarihi, şartları hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 23.09.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:15
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: MEB okullara 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman, şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

30 bin temizlik personeli alımı başvuru ekranı için araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığa bağlı 30 bin ilave temizlik personeli için düğmeye basıldığını ifade etmiş ve başvurular için bugünü işaret etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birlikte İŞKUR TYP ile yapılan alımlar hakkında detaylar da merak konusu. Peki, MEB 30 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: MEB okullara 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman, şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

OKULLARA TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
30 bin temizlik personeli alımı başvuru tarihleri henüz paylaşılmadı. Ancak Bakan Tekin başvurular için 23 Eylül Pazartesi gününü işaret etmişti. Buna göre; başvuru kılavuzunun gün içinde paylaşılması bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimize eklenecek.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: MEB okullara 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman, şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

OKULLARA 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI
Okullarda istihdam edilecek 30 bin temizlik personeli alımı şartları henüz belli olmadı. Konuya ilişkin ayrıntıların gelmesiyle haberimiz güncellenecek.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: MEB okullara 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman, şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ KADROLU MU ALINACAK?
Okullardaki temizlik personeli istihdamına ilişkin soru üzerine Tekin, şu anda 45 bine yakın okulda kadrolu temizlik elemanının bulunduğunu söyledi.

Taşeron personelle sürecin yönetildiğini hatırlatan Tekin, taşeronların kadroya geçtikten sonra sorun çıktığını ve bunu çözmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birlikte toplum yararına program projesini başlattıklarını kaydetti.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: MEB okullara 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman, şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

Projenin bu yıl itibarıyla revize edildiğini, haftada 5 gün tam zamanlı çalışma yerine haftada 3 gün kısmi zamanlı çalışma esasına dayandırıldığını belirten Tekin, geçtiğimiz yıl bunun için 60 bin personel tahsis edilmesine rağmen bu yıl sayının iki katına çıkarılarak 120 bine ulaştığını anlattı.

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