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MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İL İL İSİM LİSTESİ PDF EKRANI: MEB 30 bin temizlik personeli sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB personel alımı sonuçları ve isim listesi yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara 30 bin personel alımı kapsamında il il açılan kontenjanlara başvuruda bulunan yüz binlerce kişi "İŞKUR TYP 2024 MEB 30 bin temizlik personeli başvuru sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?" soruları için arama motorlarına yöneldi. İŞKUR TYP 30 bin temizlik personeli alımı sonuçları için Yusuf Tekin ve Vedat Işıkhan'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, MEB personel alımı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

Giriş Tarihi: 30.09.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 09:55
MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İL İL İSİM LİSTESİ PDF EKRANI: MEB 30 bin temizlik personeli sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB personel alımı sonuçları il il isim listesi araştırılıyor. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TYP yani Toplum Yararına Program kapsamında İŞKUR aracılığıyla personel alımı yapılıyor. İŞKUR TYP ile MEB okullarında görev almak isteyen binlerce kişi "MEB okullara temizlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, MEB 30 bin temizlik personeli sonuçları il il isim listesi sorgulama ekranı…

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İL İL İSİM LİSTESİ PDF EKRANI: MEB 30 bin temizlik personeli sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIYOR!

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Okullardaki temizlik personeli istihdamı konusunda değinen Bakan Tekin, Pazartesi itibarıyla 30 bin ilave personel alımı hakkı tanınacağını duyurdu.

MEB 30 bin temizlik personel alım için başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri illere göre farklılık gösterdi. Adaylar başvuruda bulunacağı ilin başvuru tarihlerini göz önünde bulundurarak İŞKUR TYP ekranı üzerinde başvuruda bulundu.

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İL İL İSİM LİSTESİ PDF EKRANI: MEB 30 bin temizlik personeli sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Okullardaki son durum hakkında da konuşan Bakan Tekin, "Aksaklıklarımız var, eksikliklerimiz var. Nüfus hareketlilikleri oluyor. Eski okullarımızın revize edilmesi gerekiyor. Özellikle 2002'den önce yapılmış okullarımızda deprem tetkiki yapılıp da yıkılıp yeniden yapması gereken okullarımız var. Bunları revize etmeye çalışıyoruz. Bu yıl da eğitim öğretim sürecine büyük oranda sorunsuz bir şekilde başladık. Çalışma Bakanlığı ile beraber yürüttüğümüz, okullarımızın temizlik işleriyle ilgili bir problem yaşamıştık yani yeni uygulanan modelle ilgili onun hayata geçirilmesiyle ilgili bir sorun yaşamıştık. Onu da sağ olsun Çalışma Bakanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey ile beraber oturduk, konuştuk. Onun süreci de başladı. Bu tür sorunu yaşayan okullarımızda tekrar eski model Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında 30 bin personeli de bu hafta içerisinde inşallah sürecini tamamlayıp başlatmış olacağız. Onu da çözmüş olacağız dedi.

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İL İL İSİM LİSTESİ PDF EKRANI: MEB 30 bin temizlik personeli sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB bünyesine alınacak temizlik personeli başvuru sonuçlarıyla ilgili ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili detaylar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İL İL İSİM LİSTESİ PDF EKRANI: MEB 30 bin temizlik personeli sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

"KONTENJANI MEB'E VERDİK!"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda 30 bin personel alımıyla ilgili "30 bin kontenjanı Milli Eğitim Bakanlığımıza tahsis ettik. 30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığı'na verdik. Şartlarını zaten valiliklerimiz iş birliği içinde belirliyor." açıklamasında bulundu.

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