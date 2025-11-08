MEB TATİL TARİHLERİ 2025-2026: Kasım ara tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?

Öğrencilerin ve öğretmenlerin, eğitim-öğretim yılının ilk yorgunluğunu attığı Birinci Dönem Ara Tatili, 10 Kasım Pazartesi günü resmen başlıyor. Hafta sonları ile birleşerek toplamda 9 güne ulaşan bu dinlenme molası, öğrencilerin ikinci yarıyıl öncesinde enerji depolamasını amaçlıyor. Türkiye genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için geçerli olan bu tatilin bitiş tarihi, yeni haftanın başlangıcını işaret ediyor.